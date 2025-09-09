Αυτή είναι η επιστολή της Σερβίας προς τη Euroleague σχετικά με το Final Four

Κρίσιμες είναι οι τελευταίες ημέρες σχετικά με την απόφαση για τη διεξαγωγή του Final Four 2026 της Euroleague, με τη συνεδρίαση των μετόχων της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης, να είναι προγραμματισμένη για τις 10 Σεπτεμβρίου, όπου και θα ληφθεί η οριστική απόφαση για την πόλη που θα διεξαχθούν οι δυο ημιτελικοί και ο τελικός με την Αθήνα και το Βελιγράδι να είναι οι δύο υποψήφιες πόλεις που θα φιλοξενήσουν τη διοργάνωση.

Λίγες ώρες πριν τη συνεδρίαση όμως το Βελιγράδι, εξέφρασε τα παράπονά τους προς τη Euroleague μέσω επιστολής, αναφέροντας ότι οι σύλλογοι δεν έχουν λάβει τα σωστά στοιχεία της προσφοράς του Βελιγραδίου για την ανάληψη του Final Four.

Αναλυτικά ένα απόσπασμα της επιστολής:

«Αγαπητέ/ή Κύριε/Κυρία,



Σας γράφουμε σχετικά με την πιθανότητα να φιλοξενήσει ξανά το Βελιγράδι την τελική φάση της καλύτερης διοργάνωσης μπάσκετ στον κόσμο εκτός του NBA



Το Βελιγράδι και η Σερβία είναι από καιρό ισχυροί και πιστοί συνεργάτες της Euroleague και όλων των συμμετεχόντων συλλόγων, καθώς και του Eurocup. Οι δύο σύλλογοί μας εκπροσωπούν με επιτυχία τόσο τη χώρα όσο και την πόλη στην Euroleague εδώ και χρόνια, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της διοργάνωσης και ταυτόχρονα αναπτύσσοντας και προοδεύοντας ατομικά. Είμαστε επίσης περήφανοι που αναφέρουμε ότι, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, είμαστε η πόλη υποδοχής της ισραηλινής ομάδας Maccabi, η οποία έχει λάβει πλήρη υποστήριξη και κατανόηση στην πρωτεύουσά μας και αισθάνεται σαν στο σπίτι της εδώ. Αυτό σημαίνει ότι το Βελιγράδι και η Σερβία διοργανώνουν θεάματα της Euroleague με τρεις διαφορετικούς συλλόγους κάθε εβδομάδα και μερικές φορές και οι τρεις σύλλογοι παίζουν εντός έδρας εντός 10 ημερών. Είναι τιμή μας που η Euroleague είναι μέρος της πόλης και της χώρας μας και μπορούμε δικαίως να αποκαλούμε τους εαυτούς μας πόλη μπάσκετ, καθώς και έθνος μπάσκετ.



Το Βελιγράδι και η Σερβία έχουν ήδη φιλοξενήσει το Final Four δύο φορές - το 2018 και το 2022 - και και στις δύο περιπτώσεις αποδειχτήκαμε εξαιρετικοί οικοδεσπότες, φροντίζοντας ώστε όλα να είναι άψογα οργανωμένα, από το τουρνουά των ανδρών μέχρι το ANGT και όλες τις συνοδευτικές δραστηριότητες. Δεν λάβαμε αρνητικά σχόλια από ομάδες, συμμετέχοντες ή καλεσμένους - όλοι ήταν απολύτως ασφαλείς. Με αυτό κατά νου, θα θέλαμε για άλλη μια φορά να εκφράσουμε και να δείξουμε την προθυμία μας να φιλοξενήσουμε ένα ακόμη εντυπωσιακό Final Four, αυτή τη φορά το 2026. Πιστεύουμε ότι έχουμε κερδίσει αυτή την ευκαιρία με όλα όσα έχουμε κάνει μέχρι στιγμής ως συνεργαζόμενη πόλη της Ευρωλίγκας και όλων των εμπλεκόμενων συλλόγων, και επειδή μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος, αγάπη και όραμα για το μπάσκετ.



Όπως γνωρίζετε, το Βελιγράδι είναι υποψήφιο για να φιλοξενήσει το Final Four της Ευρωλίγκας το 2026. Πέρυσι υποβάλαμε αίτηση και παρουσιάσαμε το σχέδιό μας με μια προσφορά για να φιλοξενήσουμε τη διοργάνωση για τρία συνεχόμενα χρόνια. Παρόλο που είχαμε σχεδόν όλα επιβεβαιωμένα και συμφωνήσαμε να φιλοξενήσουμε το Final Four το 2025, η τελική απόφαση ήταν να ανατεθεί η διοργάνωση στο Άμπου Ντάμπι. Όσο κι αν ακούγεται, δεν έχουμε αντίρρηση και κατανοούμε πλήρως τη συλλογιστική και την απόφασή σας. Η προσφορά μας ήταν η υψηλότερη που υποβλήθηκε ποτέ από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα και είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι μια ακόμη πόλη συμμετείχε στη διαδικασία και υπέβαλε μια ισχυρή προσφορά φέτος.



Με όλα τα παραπάνω, υποβάλαμε εκ νέου την προσφορά μας τον Ιούνιο του 2025 και τον Ιούλιο του 2027, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας επίσημης προσφοράς μας, η οποία υποβλήθηκε σε συντονισμό με τον κ. Μαρκ Καμπαγιέ, τον εκπρόσωπο της Ευρωλίγκας που είναι υπεύθυνος για τη συλλογή πληροφοριών και την επικοινωνία με πιθανούς διοργανωτές.



Ωστόσο, αφού λάβαμε την παρουσίαση που δόθηκε στους συλλόγους μέσω email, μείναμε λίγο έκπληκτοι, καθώς δεν περιείχε τα σωστά δεδομένα και στοιχεία από την επίσημη προσφορά μας, μαζί με εξηγήσεις που δεν γνωρίζουμε. Για λόγους διαφάνειας σε αυτήν τη διαδικασία, μαζί με αυτήν την επιστολή και το email, σας στέλνουμε την επίσημη παρουσίαση και προσφορά του Βελιγραδίου και της Σερβίας, καθώς και την έκδοση που έχετε ήδη λάβει από τη διοίκηση της Ευρωλίγκας.



Ο μόνος μας στόχος είναι η πλήρης διαφάνεια και τα ίσα δικαιώματα, προκειμένου να παραμείνουμε δίκαιοι ανταγωνιστές στην κούρσα για τη διοργάνωση του Final Four. Πιστεύουμε ότι έχουμε κερδίσει αυτό το δικαίωμα μέσω της δουλειάς, της συμπεριφοράς, του επαγγελματισμού και της ισχυρής μας συνεργασίας. Εάν, μετά την εξέταση όλων των πληροφοριών και των προσφορών που έχουμε υποβάλει, ληφθεί απόφαση για την ανάθεση του Final Four σε άλλη πόλη, θα συγχαρούμε με σεβασμό τον νικητή - αλλά παρακαλούμε να μην μας στερηθεί η θέση που μας αξίζει σε αυτήν την κούρσα πολύ σύντομα.



Σας ευχαριστούμε πολύ για την κατανόησή σας. Οι πόρτες του Βελιγραδίου και της Σερβίας θα είναι πάντα ανοιχτές για την Ευρωλίγκα, τους συλλόγους της και όλους τους επαγγελματίες και τους οπαδούς του μπάσκετ - επειδή πραγματικά εκτιμούμε και λατρεύουμε το σπουδαιότερο παιχνίδι: το μπάσκετ και όλους όσους το κάνουν αυτό που είναι».