Παναθηναϊκός AKTOR: Στην Αθήνα ο Ρισόν Χόλμς για τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR «κλείνει» τα κενά στο ρόστερ του αφού έπειτα από το «ναυάγιο» με τον Βαλαντσιούνας οι «πράσινοι» κινήθηκαν γρήγορα και ολοκληρώνουν την φροντ λάιν τους με την απόκτηση του Ρισόν Χολμς.

Ο 31χρονος «βετεράνος» του NBA, τα έχει βρει σε όλα με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν εδώ και ημέρες και το μόνο που απομένει για την επισημοποίηση της μεταγραφής είναι η άφιξη του στην Ελλάδα. Το βράδυ της Παρασκευής (8/8) ο Χόλμς λίγο μετά τις 20:30 προσγειώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος», μέσω πτήσης με ανταπόκριση στην Κωνσταντινούπολη.

Οι πρώτες δηλώσεις του νέου μεταγραφικού αποκτήματος του Παναθηναϊκού

«Σας ευχαριστώ όλους δεν περίμενα τέτοια υποδοχή. Από την στιγμή που μπήκα στο αεροπλάνο ένιωθα τον ενθουσιασμό. Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο ποτέ».



Για τον Κέντρικ Ναν και το πως τον επηρέασε για να επιλέξει τον Παναθηναϊκό: «Ξέρω τον Ναν χρόνια, οι δυο μας είμαστε μαζί από το Σικάγο. Κάθε καλοκαίρι προπονούμασταν μαζί. Μου είπε για τον κόσμο, την αγάπη αυτού. Ήταν δύσκολο να πω όχι».



Για το τι θέλει να πετύχει στην Ευρώπη, ο Χολμς είπε χαρακτηριστικά στο Athletiko:«Είμαι εδώ πέρα για να νικήσω τίτλους. Μου δείχνουν αγάπη και σεβασμό. Εδώ θέλω να είμαι. Εδώ θέλω να παίξω».



Για την ατμόσφαιρα που βιώνει: «Είναι απίστευτο σας είπα. Από την πρώτη στιγμή που μπήκα στο αεροπλάνο. Η ενέργεια. Δεν έχω ζήσει ξανά κάτι τέτοιο στην ζωή μου. Δεν μπορώ να περιμένω να μπω στο παρκέ».



«Ανυπομονώ να δω τον Γκραντ και να μιλήσουμε. Δεν έχω προλάβει ακόμα γιατί μίλησα μόνο με τον Κέντρικ».

Το who is who του Χολμς

Ο 31χρονος Αμερικανός σέντερ αποτέλεσε την πρώτη επιλογή των «πράσινων» στη θέση «5», καθώς πρόκειται για έναν αθλητικό, εκρηκτικό και αμφίπλευρα επιδραστικό ψηλό (τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά), με χαρακτηριστικά που συνάδουν απόλυτα με τις απαιτήσεις του σύγχρονου ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ο Χολμς έχει σημαντική εμπειρία από το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, έχοντας αγωνιστεί κατά σειρά σε Σίξερς, Σανς, Κινγκς, Μάβερικς και Γουίζαρντς. Συνολικά, σε 489 αγώνες στο ΝΒΑ, μέτρησε 8.5 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά 19 λεπτά μέσο όρο. Τη περασμένη σεζόν, με τη φανέλα των Ουίζαρντς, κατέγραψε 7.4 πόντους, 5.7 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ σε 31 εμφανίσεις, παίζοντας περίπου 17 λεπτά ανά παιχνίδι.

Το πιο παραγωγικό του ματς στο NBA ήταν στις 4 Δεκεμβρίου 2019, όταν, ως παίκτης των Κινγκς, σημείωσε 28 πόντους με 11/14 δίποντα, 6/8 βολές και 10 ριμπάουντ (5 επιθετικά) απέναντι στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς.