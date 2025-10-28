Ποια ομάδα διεκδικεί τον Ποστέκογλου μετά την απόλυση του από την Νότιγχαμ Φόρεστ

Ο Άγγελος Ποστέκογλου μετά το «διαζύγιο» με τη Νότιγχαμ Φόρεστ φέρεται πως είναι έτοιμος να επιστρέψει στην ομάδα που αγάπησε και αγαπήθηκε.



Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός είναι το φαβορί αυτή τη στιγμή για να διαδεχθεί τον Μπρένταν Ρότζερς, ο οποίος απολύθηκε από την Σέλτικ. Οι κέλτες γνώρισαν την ήττα με 3-1 κόντρα στην πρωτοπόρο Χαρτς, στην οποία αγωνίζεται ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης, πραγματοποιώντας μία καταπληκτική χρονιά και σκοράροντας, μάλιστα, στον αγώνα που έμελλε να αποτελέσει τον τελευταίο του Ρότζερς.



Ετσι, η «Sun» αναφέρει πως τη θέση του Ρότζερτς στο τιμόνι της Σέλτικ ενδέχεται να πάρει ξανά ο Άγγελος Ποστέκογλου.

Ο άλλοτε τεχνικός της Τότεναμ, είναι αυτή τη στιγμή άνεργος, αφότου απολύθηκε από τη Νότιγχαμ μετά από μόλις 39 ημέρες. Αυτή ήταν η δεύτερη απόλυσή του μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες, αφότου του έδειξαν την πόρτα από τα «σπιρούνια» τον Ιούνιο.



Ο Ποστέκογλου έφερε την επανάσταση στην Σέλτικ κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας του στη Γλασκώβη καθώς κέρδισε πέντε τρόπαια σε δύο σεζόν, συμπεριλαμβανομένου ενός τρεμπλ στη δεύτερη.

Οι 39 δύσκολες μέρες στο «τιμόνι» της Νότιγχαμ Φόρεστ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόλυση του Ποστέκογλου από το τιμόνι των «Reds» ήταν η γρηγορότερη για προπονητή που έχει αναλάβει ομάδα στα μέσα της σεζόν. Δεν έχει υπάρξει στην ιστορία της Premier League προπονητής που να έχει θητεύσει λιγότερο σε πάγκο της ομάδας, ενώ ανέλαβε στο μέσο της σεζόν.



Οι 39 ημέρες του Ποστέκογλου (που θα μπορούσε να είναι και τίτλος ντοκιμαντέρ), αποτελούν αρνητικό ρεκόρ.



Οσον αφορά τη Σέλτικ, η ομάδα έχει συγκεντρώσει μόλις τέσσερις βαθμούς στο Europa League, στα τρία πρώτα παιχνίδια της στη League Phase, ενώ στο πρωτάθλημα έχει χάσει αρκετό έδαφος από την Χαρτς, ούσα δεύτερη με 17 βαθμούς και στο -8 από την κορυφή.