Συγκλονιστικός Τεττέη για Αντετοκούνμπο: «Ο Γιάννης ήταν και είναι ο φάρος για παιδιά σαν εμένα»

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή στα social media, ο ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς και πρόσφατα διεθνής με την Εθνική Ελλάδας, Ανδρέας Τεττέη, απάντησε με συγκλονιστικούς χαρακτηρισμούς στην δημόσια στήριξη που δέχτηκε από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο αστέρας των Μπακς είχε προηγουμένως αποθεώσει τον Τεττέη, με τον νεαρό επιθετικό να ανταποδίδει με λόγια γεμάτα νόημα και αναγνώριση.

Η στήριξη του αστέρα των Μπακς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μέσω stories το πρωί της Πέμπτης (20/11), επαίνεσε τον Τεττέη, ο οποίος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την Εθνική ομάδα στον αγώνα με τη Δανία.

Ο σούπερ σταρ του NBA ξεχώρισε τη συγκινητική δήλωση του Τεττέη για τη μητέρα του: «Νιώθω χαρούμενος για τη μητέρα μου που είναι το στήριγμά μου, η δύναμή μου. Κάθε φορά που την κάνω να νιώθει χαρούμενη, νιώθω κι εγώ χαρούμενος. Μπορεί να μην καταφέρω πολλά, αλλά θέλω τουλάχιστον να είναι χαρούμενη».

Ο Αντετοκούνμπο αφιέρωσε επίσης ένα βίντεο με το μήνυμα: «ο Ανδρέας Τεττέη από την Κυψέλη δεν άφησε τις συνθήκες να τον καθορίσουν. Τώρα φοράει τη γαλανόλευκη», τονίζοντας τη δυναμική διαδρομή του ποδοσφαιριστή. Επιπλέον, ξεχώρισε την είσοδο του Τεττέη στο παιχνίδι και την ασίστ που μοίρασε στον Καρέτσα.

Η απάντηση-εγκώμιο

Ο Ανδρέας Τεττέη ανήρτησε στη συνέχεια τη δημοσίευση του Αντετοκούνμπο, πλέκοντας το εγκώμιο του κορυφαίου αθλητή. Ο Τεττέη χρησιμοποίησε τον Αντετοκούνμπο ως σύμβολο έμπνευσης για παιδιά με παρόμοια βιώματα.

«Ο Γιάννης ήταν και είναι ο φάρος για παιδιά σαν εμένα. Το φως που έμεινε πάντοτε αναμμένο, ακόμη και όταν όλα γύρω μας έδειχναν να σκοτεινιάζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τεττέη, αναγνωρίζοντας τον Αντετοκούνμπο ως πρότυπο και πηγή ελπίδας.