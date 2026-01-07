Παναθηναϊκός: Παρελθόν από το τριφύλλι ο Φίλιπ Μαξ
Ο Γερμανός μπακ αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό μετά από ενάμιση χρόνο, χωρίς να προσφέρει στην ομάδα.
Κινητικότητα και στο κομμάτι των αποχωρήσεων υπάρχει αυτόν τον Γενάρη στον Παναθηναϊκό. Το πρώτο «διαζύγιο» αφορά τον Φίλιπ Μαξ, ο οποίος αποχωρεί από το «τριφύλλι» έπειτα από 1,5 χρόνο μετρώντας μόλις 11 συμμετοχές!
Ο Γερμανός αμυντικός δεν βρήκε ποτέ τα πατήματα του στην χώρα μας, πρόσφερε ελάχιστα πράγματα στην ομάδα και ήταν εκτός πλάνων από το καλοκαίρι, χωρίς να βρεθεί λύση αποχώρησης του νωρίτερα.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Φίλιπ Μαξ.
Ο Γερμανός αμυντικός ανήκε στο δυναμικό του συλλόγου από το καλοκαίρι του 2024, καταγράφοντας 11 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.
Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».