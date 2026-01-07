Παναθηναϊκός: Παρελθόν από το τριφύλλι ο Φίλιπ Μαξ

Κινητικότητα και στο κομμάτι των αποχωρήσεων υπάρχει αυτόν τον Γενάρη στον Παναθηναϊκό. Το πρώτο «διαζύγιο» αφορά τον Φίλιπ Μαξ, ο οποίος αποχωρεί από το «τριφύλλι» έπειτα από 1,5 χρόνο μετρώντας μόλις 11 συμμετοχές!

Ο Γερμανός αμυντικός δεν βρήκε ποτέ τα πατήματα του στην χώρα μας, πρόσφερε ελάχιστα πράγματα στην ομάδα και ήταν εκτός πλάνων από το καλοκαίρι, χωρίς να βρεθεί λύση αποχώρησης του νωρίτερα.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Φίλιπ Μαξ.

Ο Γερμανός αμυντικός ανήκε στο δυναμικό του συλλόγου από το καλοκαίρι του 2024, καταγράφοντας 11 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».