Αστέρας AKTOR: Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία των Αρκάδων ο Κρις Κόουλμαν - Επιστρέφει ο Ράσταβατς

Ο Αστέρας AKTOR έκανε γνωστό με σχετική ανακοίνωση πως ο Κρις Κόουλμαν αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο των Αρκάδων.

Η ομάδα από την Τρίπολη δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά στο πρωτάθλημα, και μετά από τα πρόσφατα ανεπιτυχή αποτελέσματα της ομάδας, την Τετάρτη (14/1) ανακοίνωσαν την λύση της συνεργασίας τους με τον Ουαλό προπονητή.

Την θέση του στον πάγκο των Αρκάδων θα αναλάβει ο Μίλαν Ράσταβατς, ο οποίος επιστρέφει στην Τρίπολη μετά το πέρασμά του από τον ΟΦΗ.

Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον προπονητή, κ. Κρις Κόουλμαν και τους συνεργάτες του, κ. Γιώργο Κορακάκη και κ. Δημήτρη Κωνσταντόπουλο. Κατόπιν συνάντησης που είχε ο κ. Κόουλμαν με τη διοίκηση του ASTERAS AKTOR ο προπονητής αποφάσισε να μην συνεχιστεί η συνεργασία των δύο πλευρών.

Ευχαριστούμε τον κ. Κόουλμαν και τους συνεργάτες του για την παρουσία και την προσφορά τους στην ομάδα μας και τούς ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους καριέρα».