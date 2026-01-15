Μπάγερν - Παναθηναϊκός 85-78: «Έσβησε» στο τελευταίο δεκάλεπτο και ηττήθηκε στο Μόναχο

Ο Παναθηναϊκός αν και φάνηκε να ελέγχει την κατάσταση στο Μόναχο, γνώρισε την ήττα (85-78) από τη Μπάγερν στο παιχνίδι της 22ης αγωνιστικής της EuroLeague. Το «τριφύλλι» ήταν σε θέση οδηγού σχεδόν σταθερά για τρία δεκάλεπτα, κόλλησε επιθετικά (και αμυντικά) στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα και με δύο «κρεμασμένα» σουτ του Ομπστ δεν απέφυγε το αρνητικό αποτέλεσμα. Με αυτή την ήττα ο Επτάστερος έπεσε στο 13-9 και την 8η θέση, με τη Μπάγερν να ανεβαίνει στην 16η με ρεκόρ 8-14.

Οι απουσίες των Ναν, Ρογκαβόπουλου και Μήτογλου περιόρισαν τις επιθετικές λύσεις του Αταμάν, που είδε τον Όσμαν (20π, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ) και τον Γκραντ (17π) να προσπαθούν να «καλύψουν» τα επιθετικά κενά. Για τη Μπάγερν, ο άχαστος Τζέσαπ (16π, 4/43π, 2/2 2π) μαζί με τον... δολοφόνο στο τέλος Ομπστ ξεχώρισαν, ενώ θετικότατη ήταν και η παρουσία του «πρώην» πράσινου Γκέιμπριελ στο παρκέ.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός στρέφει την προσοχή του στην «διαβολοβδομάδα» που ακολουθεί, στην οποια αντιμετωπίζει την Μπασκόνια στο «T-Center» και την Μακάμπι εκτός έδρας, ψάχνοντας αντίδραση.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός άρχισε την αναμέτρηση με τους Σλούκα, Γκράντ, Όσμαν, Χουάντσο και Χολμς, με τον Αμερικανό γκαρντ να βάζει τους πρώτους πόντους των «πράσινων» στο παιχνίδι. Παρά το γρήγορο 0-4 η Μπάγερν απάντησε άμεσα με ενα δικό της 9-0, με τον Αταμάν να καλεί τάιμ-άουτ από πολύ νωρίς βλέποντας τους παίκτες του να κάνουν εύκολα λάθη. Με τον Γκραντ «ζεστό» και τον Χολμς να συνεχίζει από το προηγούμενο παιχνίδι το «τριφύλλι» ανέκτησε το προβάδισμα, (14-18), πριν ο Αμερικανός κοντός ζητήσει αλλαγή μετά από άτσαλη πτώση σε προσπάθεια για λέι-απ. Ο Τζέσαπ εκμεταλλεύτηκε την κακή άμυνα του Γκριγκόνις και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με εύστοχο buzzer beater τρίποντο το οποίο έδωσε προβάδισμα στη Μπάγερν (25-24, 10').

Δύο συνεχόμενα τρίποντα του Σαμοντούροφ κράτησαν σε θέση οδηγού τον Παναθηναϊκό, που με ένα ακόμα εύστοχο τρίποντο από τον Όσμαν άρχισε να βρίσκει ρυθμό επιθετικά. Ο Κώστας Σλούκας έγραψε ιστορία, μοιράζοντας την ασίστ νούμερο 2.000 και τοποθετώντας το όνομα του σε μια κλειστή λίστα, πίσω από τον Νικ Καλάθη.

🪽 @kos_slou joins the 2,000-assist club, becoming only the second player to do it pic.twitter.com/b4UKtSd4VS — EuroLeague (@EuroLeague) January 15, 2026

Το «πράσινο» +9 δεν κράτησε πολύ με τους γηπεδούχους να βγάζουν αντίδραση, μειώνοντας στους τρεις (38-41, 19΄). Στο ίδιο επίπεδο έμεινε η διαφορά στο τελευταίο λεπτό του 1ου μέρους, με τον Σορτς να μην βρίσκει στόχο στο τελευταίο σουτ πάνω στην άμυνα του Γκέιμπριελ. Σκορ ημιχρόνου 40-43.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τις δύο ομάδες να είναι «κρύες» επιθετικά, μετρώντας από από 4 πόντους η καθεμία στα πρώτα τρία λεπτά. Ο Τζέσαπ έριξε στο καλάθι την απόσταση με εύστοχο τρίποντο, πριν έρθει η άμεση απάντηση του εξαιρετικού Γκραντ με τον ίδιο τρόπο για να παραμείνει στο +5 ο Παναθηναϊκός (47-52, 25'). Ο Σλούκας πρόσθεσε το όνομα του στον πίνακα των σκόρερ, ζαλίζοντας με βήμα πίσω τον Μακόρμακ και εκτελώντας πίσω από τα 6.75μ, με τη Μπάγερν να βρίσκει συνεχώς λύσεις στο ίδιο διάστημα με πρωταγωνιστή τον Τζέσαπ. Παρά την μαχητικότητα των Γερμανών η διαφορά διαρκώς έπεφτε στους 3 και οι «πράσινοι» έβρισκαν τρόπο να την ανεβάζουν περισσότερο.

Eurokinissi

Το καλάθι του Γκέιμπριελ έριξε στον πόντο τη διαφορά μετά από ώρα, πριν έρθει η προσπέραση των Βαυαρών χάρη στο δίποντο του Ράταν-Μέις (67-66, 33'). Ο Όσμαν ισοφάρισε με ένα όμορφο «ακροβατικό», ο άχαστος Τζέσαπ όμως (4/4 3π) έφερε ξανά σε θέση οδηγού τη Μπάγερν στο δραματικό φινάλε του αγώνα. Ο Γκραντ δήλωσε παρόν (και) στο τελευταίο πεντάλεπτο, προσφέροντας σημαντικές βοήθειες σε άμυνα κι επίθεση. Η άμυνα του Σορτς έδωσε στον Παναθηναϊκό ευκαιρία ισοφάρισης με το ελεύθερο σουτ του Χουάντσο που δεν βρήκε στόχο.

Ο Ομπστ με μεγάλο σουτ πάνω σε άμυνα ανέβασε στο +6 τη διαφορά, με τον Αταμάν να καλεί τάιμ-αουτ στα 56 δευτερόλεπτα σε μια τελευταία προσπάθεια να ηρεμήσει τους παίκτες του για να πάρουν το παιχνίδι. Ο Γερμανός σκόρερ έβαλε ένα ακόμα πιο δύσκολο σουτ, υποχρεώνοντας σε ήττα το «τριφύλλι» στη Γερμανία.

Τα δεκάλεπτα: 25-24, 40-43, 58-64, 85-78.