Live η εκτός έδρας «αποστολή» του Παναθηναϊκού απέναντι στη Μπάγερν για τη EuroLeague

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Μόναχο απέναντι στην Μπάγερν, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της EuroLeague, σε μία ακόμη κρίσιμη «μάχη» για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Το «τριφύλλι» καλείται να κυνηγήσει ένα θετικό αποτέλεσμα χωρίς τον Ναν στη σύνθεσή του, γνωρίζοντας πως κάθε νίκη αποκτά πλέον διπλή αξία. Οι «πράσινοι» θέλουν να παραμείνουν γερά στο κόλπο της πρώτης τετράδας, που εξασφαλίζει την απευθείας πρόκριση στα play-offs, απέναντι σε μια πάντα επικίνδυνη Μπάγερν στην έδρα της.

