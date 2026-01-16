Παναθηναϊκός AKTOR: Από το αεροδρόμιο απευθείας για... προπόνηση οι «πράσινοι»

Χωρίς… ανάσα κύλησε η επιστροφή του Παναθηναϊκού από το Μόναχο, μετά τη νέα ήττα από την Μπάγερν, που ήταν η 9η φετινή του στη EuroLeague. Οι «πράσινοι» προσγειώθηκαν στην Αθήνα το μεσημέρι της Παρασκευής και δεν πήγαν καν στα σπίτια τους, καθώς η αποστολή κατευθύνθηκε απευθείας στο «Telekom Center Athens». Εκεί, ο Εργκίν Άταμαν πήρε τον λόγο και για περισσότερο από μία ώρα ανέλυσε μέσω βίντεο τα λάθη και τις αδυναμίες που κόστισαν στο παιχνίδι της Βαυαρίας.

Ακολούθησε κανονικά προπόνηση, με τον Τούρκο τεχνικό να δείχνει ξεκάθαρα πως δεν υπάρχει χρόνος για χαλάρωση, ενόψει της απαιτητικής συνέχειας. Εκτός κανονικού προγράμματος έμειναν οι Κέντρικ Ναν, Ντίνος Μήτογλου και Νίκος Ρογκαβόπουλος, με την κατάστασή τους να παρακολουθείται στενά.

Επόμενος σταθμός για το «τριφύλλι» είναι το ντέρμπι της Κυριακής (18/1) με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, με το τοπίο γύρω από τις διαθέσιμες επιλογές να παραμένει θολό και τις οριστικές αποφάσεις να αναμένονται μέχρι την τελευταία στιγμή.