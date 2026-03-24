Breaking news icon BREAKING
NEWS

Ξεκίνησε η μαθητική παρέλαση στο Σύνταγμα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εθνική επέτειο

Ανατριχιαστικός τραυματισμός στο NBA: Ο Μούντι των Γουόριορς αποχώρησε με φορείο

Ο Μόουζες Μούντι στάθηκε πολύ άτυχος, όταν τα ξημερώματα της Τρίτης (24/03) τραυματίστηκε σοβαρά στον αγώνα των Γουόριορς με τους Μάβερικς.

Printscreen από τα δραματικά δευτερόλεπτα μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Μούντι.
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριος αντιμετώπισαν τα ξημερώματα της Τρίτης (24/03) τους Ντάλας Μάβερικς για την 72η αγωνιστική του NBA, σε έναν αγώνα που στιγματίστηκε από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Μόουζες Μούντι. Ο 23χρονος Αμερικανός σούτινγκ γκαρντ βρέθηκε μόνος του κάτω από το καλάθι των «Mavs» και σηκώθηκε για να καρφώσει, όμως αντί να εκτοξευθεί, προσγειώθηκε άτσαλα στο παρκέ την ώρα που πηδούσε.

Οι ενδείξεις του ανατριχιαστικού τραυματισμού του Μόουζες Μούντι είναι ανησυχητικές, αφού δευτερόλεπτα μετά την πτώση έπιανε το αριστερό του γόνατο. Ο ίδιος φάνηκε να πονάει αρκετά, ενώ για να αποχωρήσει από το παρκέ, χρειάστηκε να εισέλθει φορείο.

Ο αγώνας συνεχίστηκε και οι Γουόριορς του Στεφ Κάρι «απέδρασαν» τελικά από το Ντάλας, επικρατώντας (137-131) των Μάβερικς στην παράταση.

Δείτε το βίντεο

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader