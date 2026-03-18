Ιστορική τομή στο WNBA: «Σπάνε» το φράγμα του εκατομμυρίου τα συμβόλαια των παικτριών

Το γυναικείο μπάσκετ κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, με το WNBA να προχωρά σε αλλαγές που επηρεάζουν άμεσα τις απολαβές των παικτριών. Ένα θέμα που συζητιόταν έντονα τα τελευταία χρόνια φαίνεται πως βρίσκει λύση, με τις αθλήτριες να πλησιάζουν πλέον σε αμοιβές που αντικατοπτρίζουν καλύτερα την αξία και τη συνεισφορά τους.



Οι ίδιες οι παίκτριες είχαν δείξει ξεκάθαρα τη στάση τους, ακόμη και σε μεγάλες διοργανώσεις όπως το All Star Game, ζητώντας πιο δίκαιη αντιμετώπιση και μεγαλύτερο μερίδιο από τα έσοδα της λίγκας.



Η νέα συλλογική σύμβαση, που συμφωνήθηκε μεταξύ της λίγκας και της ένωσης παικτριών, φέρνει μια καθοριστική αλλαγή. Για πρώτη φορά δημιουργείται η δυνατότητα για συμβόλαια που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο δολάρια. Την ίδια στιγμή, εισάγεται ένα μοντέλο που συνδέει άμεσα τους μισθούς με την οικονομική πορεία του πρωταθλήματος.

Αυτό σημαίνει πως όσο το WNBA συνεχίζει να αναπτύσσεται και να αυξάνει τα έσοδά του, τόσο θα βελτιώνονται και οι αμοιβές των αθλητριών. Πρόκειται για μια πιο σύγχρονη και δίκαιη προσέγγιση, που εφαρμόζεται ήδη σε άλλα μεγάλα πρωταθλήματα.



Αν και απομένουν τα τυπικά για την οριστικοποίηση της συμφωνίας, το τοπίο έχει ήδη αλλάξει. Το WNBA δείχνει έτοιμο να μπει σε μια νέα εποχή, με περισσότερες ευκαιρίες και καλύτερες συνθήκες για τις παίκτριες του, αλλά και με μεγαλύτερη προοπτική ανάπτυξης για το άθλημα συνολικά.