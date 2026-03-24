Ντουμπάι - Παναθηναϊκός 104-107: Πήρε τον τρίτο «τελικό» με εμφατικό πέρασμα από το Σαράγεβο

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πετούσε φωτιές στην επίθεση και με την τριάδα των Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ- Ντέιβις και Τζέντι Οσμάν να κάνει σπουδαία πράγματα, πήρε τον τρίτο σερί «τελικό» στην EuroLeague.

Το Τριφύλλι επικράτησε με 107-104 της Ντουμπάι μέσα στο Σαράγεβο, «καθάρισε» με την πρώτη δεκάδα μια και καλή, βλέποντας πλέον την έξαδα και ακόμα πιο ψηλά, φτάνοντας το 19-14 μετά από 33 αγωνιστικές.

Ο Κέντρικ Ναν καθηλώθηκε στον πάγκο με 3 φάουλ στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας μόλις 3 πόντους, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν απολαυστικός φτάνοντας τους 21 πόντους.

23 είχε ο εξαιρετικός στο πρώτο ημίχρονο Τζέντι Οσμάν, ενώ στους 22 σταμάτησε ο Χέιζ-Ντέιβις.

Πρόβλημα τα φάουλ του Ναν και ο Μούσα

Ο Εργκίν Αταμάν ξεκίνησε τον αγώνα με τους Γκραντ, Ναν, Οσμάν, Χέιζ-Ντέιβις, Λεσόρ, με τους «πράσινους» να μπαίνουν στο ματς με συγκέντρωση στο πρώτο 5λεπτο και τον Κέντρικ Ναν να είναι τρομερά παραγωγικός στην επίθεση με τις πάσες του. Πέτυχε 3 πόντους και είχε 4 ασίστ για άλλους 8 πόντους (11 από τους συνολικά 15 της ομάδας του) στο 5ο λεπτό (11-15). Η συνέχεια, όμως, δεν ήταν ανάλογη, μιας και η διαιτητική τριάδα σφύριξε την παραμικρή επαφή, με αποτέλεσμα ο Ναν να Αμερικανός να χρεωθεί με 3 φάουλ μετά από 7 λεπτά αγώνα. Η Ντουμπάι εκτέλεσε 12 βολές στην πρώτη περίοδο και με τον Μούσα που πέτυχε τρία τρίποντα πλήγωσε τον αφελή αμυντικά Παναθηναϊκό, με αποτέλεσμα να δεχθεί 26 πόντους (26-25).

Το ψηλό σχήμα τον επανέφερε

Ακόμα χειρότερα ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος, καθώς με καθηλωμένο τον Ναν στον πάγκο, ο Παναθηναϊκός είχε κακές επιλογές στην επίθεση και αργές επιστροφές στο τρανζίσιον. Το αποτέλεσμα ήταν η Ντουμπάι να τρέξει στο παρκέ, να πάρει εύκολους πόντους και να βρεθεί στο +12 (41-29) στο 15'. Ο Λεσόρ ήταν συγκινητικός κι έμοιαζε μόνος μέχρι εκείνο το σημείο επιθετικά, με τον Αταμάν να πάει σε ψηλό σχήμα με τους Γκραντ, Οσμάν, Χέιζ-Ντέιβις, Ερνανγκόμεθ και Λεσόρ. Το οποίο δούλεψε καταπληκτικά, μιας και με πρωταγωνιστή τον Τούρκο φόργουορντ (10 παό τους 14 πόντους), ο Παναθηναϊκός επέστρεψε, μειώνοντας στους 3 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου (50-47).

Σόου Ναν και τεράστια νίκη

Ο Αταμάν επέμεινε στο ψηλό σχήμα και στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Μήτογλου αντί του Λεσόρ στο «5» και ο Έλληνας ψηλός έγινε παράγοντας του παιχνιδιού με δύο σερί τρίποντα (είχε προηγηθεί και ένα του Χουάντσο), ο Παναθηναϊκός προσπέρασε ξανά μετά την πρώτη περίοδο (55-58). Η Ντουμπάι αντέδρασε με Καμπενγκέλε και Μούσα, ενώ ο Μπέρτανς με τρίποντο έστειλε την ομάδα του στο +4 (66-62). Ο Οσμάν πήρε ξανά μπροστά με 5 σερί πόντους και ο Ναν που επέστρεψε στο ματς, με δικό του τρίποντο έστειλε εκ νέου την ομάδα του στο +1 (71-72). Ο Αμερικανός πέτυχε 7 σερί πόντους και μαζί με πέντε του Σλούκα, ο Παναθηναϊκός έκλεισε την τρίτη περίοδο στο +6.

Το τέταρτο δεκάλεπτο, ωστόσο, ξεκίνησε άσχημα για τους «πράσινους». Μια αχρείαστη ενέργεια του Φαρίντ έδωσε αντιαθλητικό φάουλ στους γηπεδούχους και 4 πόντους σε μια επίθεση. Η Ντουμπάι έτρεξε σερί 7-0 και προσπέρασε μέσα σε λιγότερο από 1,5 λεπτό (82-81). Ο Χέιζ-Ντέιβις ισοφάρισε με τρίποντο (86-86), αλλά ο Μούσα απάντησε με τον ίδιο τρόπο. Με το ματς να μπαίνει στο τελευταίο 5λεπτο, ο Ναν μείωσε στον πόντο (89-88), ενώ ο Χέιζ-Ντέιβις έδωσε εκ νέου προβάδισμα (89-90). Το κλέψιμο του Σλούκα οδήγησε σε εντυπωσιακό κάρφωμα του Ναν και σε τάιμ άουτ τον Γκόλεματς με 3:35 να απομένουν. Ένα ακόμα μεγάλο τρίποντο του Χέιζ-Ντέιβις διαμόρφωσε το 91-95, αλλά ο Καμπενγκέλε είχε ανάλογη απάντηση (94-95). Ο Ναν συνέχισε να φορτώνει το αντίπαλο καλάθι για το +4 (95-99) με 1:45 να απομένουν.

Ο Αμερικανός ήταν ασταμάτητος στο δεύτερο ημίχρονο και με τεράστιο τρίποντο έστειλε τον Παναθηναϊκό στο +6 (96-102), ένα λεπτό πριν από το τέλος για να ακολουθήσει ένα ακόμα από τον Χέιζ-Ντέιβις και να τελειώσει το ματς.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-25, 50-47, 75-81, 104-107

DUBAI BC: (Γκόλεματς): Ντάνγκουμπιτς, Μπέικον 23 (5/9 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 7/8 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 λάθη), Μπέρτανς 9 (3/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Άντερσον 5 (1), Κόντιτς 4 (3 ριμπάουντ), Μούσα 31 (4/4 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 8/9 βολές, 3 ασίστ, 3 λάθη), Καμπενγκέλε 16 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ράιτ 9 (4 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 4 λάθη), Πετρούσεβ 2 (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Καμπόκλο 5 (1)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: (Αταμάν): Σορτς 2, Όσμαν 23 (5/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 4/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σλούκας 5 (1/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Χέιζ-Ντέιβις 22 (3/8 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 4/4 βολές, 2 ριμπάουντ), Ρογκαβόπουλος, Γκραντ 10 (2 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Ναν 21 (6/8 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3/3 βολές, 5 ασίστ), Λεσόρ 10 (7 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Φαρίντ 2, Ερνανγκόμεθ 6 (5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μήτογλου 6 (2/2 τρίποντα)

