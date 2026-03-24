Σπορ Ολυμπιακός Βαλένθια Euroleague Μπάσκετ

Βαλένθια-Ολυμπιακός 85-84: Με «μοιραίο» Φουρνιέ δεν κατάφερε να πάρει ένα «μεγάλο» διπλό

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από τη Βαλένθια για την 33η αγωνιστική της Euroleague.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να σταματήσει την πολύ φορμαρισμένη Βαλένθια και ηττήθηκε με 85-84 στη Roig Arena, για την 33η αγωνιστική της Euroleague. Οι Πειραιώτες πλέον με 12 ήττες και ρεκόρ 22-12 συνεχίζουν το κυνήγι για το πλεονέκτημα έδρας.

Κορυφαίοι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν οι Βεζένκοφ και Γουόρντ με 17 και 15 πόντους αντίστοιχα . Επόμενη αποστολή για τον Ολυμπιακό είναι η εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν, ενώ μεσολαβεί το ντέρμπι «αιωνίων» στο T-Center για το ελληνικό πρωτάθηλμα (30/03,19:00).

Το ματς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με 6 πόντους (2/3 βολες, 2/2 δίποντα) του Σάσα Βεζενκοφ για να απαντήσουν οι γηπεδούχοι με δυο εύστοχα τρίποντα. Ο Ολυμπιακός μπορεί να έβγαζε άμυνες αλλά «κόλλησε» επιθετικά με αρκετά κακές επιλογές που οδήγησαν σε λάθος. Από την άλλη η Βαλένθια ξεκίνησε πολύ «ζεστή» με 3/4 σουτ από μακριά ενώ στην άμυνα έφτασε πολύ γρήγορα τα πέντε ομαδικά φάουλ, σε μια προσπάθεια να σταματήσει το αγαπημένο παιχνίδι των «ερυθρολεύκων» που είναι ο αιφνιδιασμός. Ο Πέδρο Μαρτινεθ σε 5 λεπτά αγώνα είχε χρησιμοποιήσει 11/12 διαθέσιμους παίκτες. Η είσοδος του Εβάν Φουρνιε έδωσε την λύση και με σουτ απο μακριά έδωσε το πρώτο μικρό ποβάδισμα με +4. Μπορεί οι «Νυχτερίδες» να είχαν 6 λάθη άλλα το φοβερό 5/7 από το τρίποντο ήταν που έδωσε και το προβάδισμα με 25-23 στην πρώτη περίοδο.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε όπως τελείωσε το πρώτο με τον Ολυμπιακό να βγάζει άμυνες και στην άλλη πλευρά να παίρνει βιαστικές αποφάσεις. Ο Ντάριους Τομσον μπήκε και αυτός στον χορό των τριπόντων για την Βαλένθια. Ο Άλεκ Πιτερς με τρίποντο και οι ενέργειες του Τάισον Γουορντ έδωσαν μικρό προβάδισμα με 35-36. Ο Σάσα Βεζενκοφ χρειάστηκε να αγωνιστεί 8' ώστε να «γίνει» διψήφιος με 11 πόντους. Η Βαλένθια πέρα απο τα μακρινά σουτ έκανε 8 λάθη σε δυο δεκάλπετα. Το τρίποντο του Τάιλερ Ντορσει ένα λεπτό πριν την λήξη της περιόδου «άγγιξε» την διψήφια διαφορά (39-48), αλλά ο Ντάριους Τομσον απάντησε ξανά με τρίποντο. Οι ερυθρόλευκοι πήγαν στα αποδυτήρια με το+8 (42-50).

Με το πόδι «πατημένο» στο γκάζι η Βαλένθια έτρεξε ένα σερί 7-0 και μείωσε γρήγορα σε (49-50) στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός «πέταξε» το καλό δεύτερο δεκάλεπτο, με 3 χαμένα αμυντικά ριμπάουντ έδωσε την ευκαιρία στους γηπεδούχους να προηγηθούν με (54-52). Ο Τάιλερ Ντορσει σε ένα αρκετά άστοχο βράδυ δεν κατάφερε να ξεκολλήσει την ομάδα του. Η Βαλένθια πήρε σε 7,5 λεπτά 10 πόντους απο επιθετικά ριμπάουντ. Ο Τάισον Γουορντ για ακόμα μια φορά με προσωπική ενέργεια έδωσε μετά απο ώρα το προβάδισμα (58-59). Τα τρία φάουλ του Φρανκ Νιλικίνα έφεραν την επιστροφή του Τόμας Γουόκαπ στο παιχνίδι. Τα τρίποντα των Τάισον Γουορντ και Άλεκ Πιτερς έδωσαν «ανάσα» στους φιλοξενούμενους που προηγήθηκαν με 62-67. Οι γηπεδούχοι με τον Πραντίγια να πετυχαίνει καλάθι και φάουλ και καλάθι του Μουρ ισοφάρισαν μέσα σε 38 δευτερόλεπτα, όμως ο Γουοκαπ πρόλαβε το χρονόμετρο και έδωσε το προβάδισμα (67-69).

Η τελευταία περίοδος ξεκίνησε με αρκετά άστοχα σουτ και τον Εβαν Φουρνιε να έχει 1/6. Ο Μοντερο κλότσησε την μπάλα με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στο ρολόι της μπασκέτας. Ο Ταιρικ Τζοουνς μπορεί να ήταν αρκετή ώρα στον πάγκό αλλά έδωσε λύση στην επίθεση των Πειραιωτών. Τα «κακά» μαντάτα ήρθαν όταν ο Τάισον Γουορντ 4' πριν την λήξη της αναμέτρησς έκανε το τέταρτό του φάουλ. Ο Φουρνιε παρά την αστοχία του έφτασε τις 5 ασιστ. Η Βαλένθια με 11-3 προηγήθηκε 81-79 ένα λεπτό πριν την λήξη. Το «μεγάλο τρίποντο του Φουρνιε έφερε τον Ολυμπιακό με (83-84) και στην συνέχεια ένα φάουλ του, έδωσε την δυνατότητα στον Ντε Λαρεα με δυο εύστοχες βολές να κάνει το (85-84). Ο Γάλλος αστόχησε στο τελευταίο σουτ και ο Ολυμπιακός ηττήθηκε για 12η φορά φέτος.

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 42-50, 67-69, 85-84. 

Βαλένθια (Μαρτίνεθ): Μπαντιο 15, Πουέρτο 5, Τέιλορ 3, Ρίβερς 5, Πραντίγια 6, Ντε Λαρέα 3, Κι 12, Μοντέρο 13, Μουρ 7, Σακό 10, Τόμπσον 6, Κοστέλο. 

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 6, Νιλικίνα 4, Μόρις, Ντόρσεϊ 6, Φουρνιέ 12, Χολ, Γουόρντ 15, Παπανικολάου, Βεζένκοφ 17, Πίτερς 10, Μιλουτίνοφ 5, Τζόουνς 9. 

