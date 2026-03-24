Euroleague: «Ζαλίζει» η αξία της λίγκας και των ομάδων που συμμετέχουν σε αυτή

Η Euroleague και οι 20 ομάδες της συνεχίζουν να «μεγαλώνουν» της αξία τους, την ίδια ώρα που η μάχη με NBA και FIBA συνεχίζεται.

Η επενδυτική τράπεζα JB Capital παρουσίασε νέα μελέτη που δείχνει την «εκτόξευση» της λίγκας με την αποτίμηση να ξεπερνά τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Συγκεκριμένα, μόνο η λίγκα έχει αποτιμηθεί σε 1,41 δισεκατομμύρια ευρώ για τη σεζόν 2025-2026, ενώ όσο αφορά τους συλλόγους, 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι ομάδες ξεχωριστά κυμαίνονται από 60 εκατομμύρια ευρώ και πάνω για τις μικρότερες έως 320 εκατομμύρια ευρώ σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η JB Capital προβλέπει ακόμη καλύτερες τιμές για το μέλλον, με την αξία της λίγκας να αγγίζει τα 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι τη σεζόν 2026-27.

Η σχετική ανακοίνωση

«Η έκθεση ενισχύει τη θέση της EuroLeague ως μία από τις πιο δυναμικές και ταχέως αναπτυσσόμενες ιδιοκτησίες στον παγκόσμιο επαγγελματικό αθλητισμό.

Η JB Capital παρέδωσε μια ολοκληρωμένη έκθεση αποτίμησης στην ηγεσία της EuroLeague και στους συλλόγους-μέλη της, τοποθετώντας τη συνδυασμένη επιχειρηματική αξία του πρωταθλήματος και των αδειοδοτημένων ομάδων του σε πάνω από 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η έκθεση αποτιμά το ίδιο το πρωτάθλημα στα 1,41 δισεκατομμύρια ευρώ για τη σεζόν 2025-26 και, εφαρμόζοντας τον ίδιο πολλαπλασιαστή αποτίμησης στην εκτιμώμενη EBITDA της σεζόν 2026-27, στα 1,64 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτές οι προβλέψεις υποστηρίζονται από ισχυρά οικονομικά θεμελιώδη μεγέθη, με τη διοίκηση του πρωταθλήματος να προβλέπει διατηρήσιμα έσοδα και αύξηση EBITDA που υπερβαίνει τον σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 10% από τις σεζόν 2022-23 έως 2034-35.

Αξιολογήσεις Συλλόγων

Σε επίπεδο συλλόγου, η ανάλυση εκτιμά τη συνολική αποτίμηση όλων των αδειοδοτημένων ομάδων σε περίπου 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι αποτιμήσεις των μεμονωμένων συλλόγων προέκυψαν χρησιμοποιώντας πολλαπλασιαστές που βασίζονται στα έσοδα, με ποσά που κυμαίνονται από πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ έως περισσότερα από 320 εκατομμύρια ευρώ, αντανακλώντας την αυξανόμενη εμπορική ισχύ και το ανταγωνιστικό προφίλ των συμμετεχόντων οργανισμών.

Επιπτώσεις των ‘franchise’

Κοιτάζοντας μπροστά, η έκθεση σκιαγραφεί πιθανές ανοδικές τάσεις σε όλο το οικοσύστημα. Η ανάλυση υποδηλώνει ότι η συνδυασμένη αξία του πρωταθλήματος και των συλλόγων του θα μπορούσε να αυξηθεί έως και 25%, μετά την εξέλιξη του τρέχοντος 10ετούς πλαισίου αδειοδότησης σε μόνιμες δομές franchise. Η περαιτέρω επέκταση της συμμετοχής σε franchise θα μπορούσε να αποκαλύψει ακόμη μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη αξία, ενισχύοντας τη θέση του πρωταθλήματος ως μία από τις πιο δυναμικές και ταχέως αναπτυσσόμενες ιδιοκτησίες στον παγκόσμιο επαγγελματικό αθλητισμό.

Υπό την επιτυχή εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου και τη μετάβαση σε μια μόνιμη δομή franchise, εφαρμόζοντας τους ίδιους πολλαπλασιαστές αποτίμησης, η EuroLeague και οι αδειοδοτημένες ομάδες της θα μπορούσαν ενδεχομένως να φτάσουν σε αποτίμηση 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ έως τη σεζόν 2026-2027».