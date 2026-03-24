Η επιστροφή ενός γίγαντα: Τι θα αλλάξει στο παιχνίδι του Ολυμπιακού ο Φαλ

Ο Μουσταφά Φαλ δεν είναι απλώς ένας σέντερ που «γεμίζει» τη ρακέτα. Είναι ένας κομβικός πυλώνας της λειτουργίας του Ολυμπιακός, και η απουσία του το τελευταίο διάστημα δεν φάνηκε μόνο σε νούμερα, αλλά κυρίως στη συνολική αρχιτεκτονική του παιχνιδιού. Η επιστροφή του (αν αυτό συμβεί τη φετινή σεζόν, παρά το γεγονός πως έχει αρχίσει τις προπονήσεις) αναμένεται να επαναφέρει στοιχεία που έλειψαν έντονα, επηρεάζοντας άμεσα την επιθετική ροή, την άμυνα και τη συνοχή της ομάδας.



Η δημιουργία από το «5»

Ο Φαλ είναι από τους λίγους ψηλούς στην Ευρώπη που λειτουργούν ως δημιουργικοί κόμβοι μέσα από τη ρακέτα. Με πλάτη ή από το high post, έχει την ικανότητα να διαβάζει την άμυνα και να πασάρει με ακρίβεια στους κομμένους παίκτες ή στους σουτέρ στην περιφέρεια. Χωρίς αυτόν, ο Ολυμπιακός έχασε σημαντικό κομμάτι της «έξυπνης» δημιουργίας του, περιοριζόμενος περισσότερο σε περιφερειακές συνεργασίες και isolation καταστάσεις.

Τα σκριν που αλλάζουν επιθέσεις και... ρίχνουν τις άμυνες

Ένα από τα πιο υποτιμημένα στοιχεία του παιχνιδιού του είναι τα σκριν του. Ο Φαλ δημιουργεί πραγματικά πλεονεκτήματα για τους γκαρντ, ανοίγοντας χώρους και δίνοντας χρόνο για σωστές αποφάσεις. Η απουσία του επηρέασε άμεσα παίκτες όπως ο Τόμας Γουόκαπ και τα υπόλοιπα γκαρντ του Ολυμπιακού (όταν ήταν στο ρόστερ), καθώς μειώθηκε η ποιότητα των καταστάσεων που έπαιρναν από το pick-and-roll. Το σκριν δεν είναι μόνο μια μπασκετική κίνηση. Μετράει η τοποθέτηση, το μέγεθος, αλλά και το timing. Και ο Φαλ συνδυάζει και τα τρία.

Ένας «rim protector» που γίνεται η... άγκυρα στην άμυνα

Αμυντικά, ο Φαλ προσφέρει κάτι που δεν αντικαθίσταται εύκολα: μέγεθος, timing και αντίληψη χώρου. Δεν είναι μόνο τα κοψίματα, αλλά κυρίως η αποτροπή ενός παίκτη να μπει στη ρακέτα. Οι αντίπαλοι σκέφτονται δύο φορές πριν επιτεθούν στο καλάθι όταν είναι στο παρκέ. Χωρίς αυτόν, ο Ολυμπιακός έγινε πιο «ευάλωτος» σε διεισδύσεις και αναγκάστηκε να στέλνει περισσότερες βοήθειες, κάτι που άνοιγε σουτ στην περιφέρεια (μια μεγάλη πληγή της φετινής ομάδας).