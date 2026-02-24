Η σύντροφος του Βινίσιους έκανε όλο το Ριο να... παραμιλάει ως βασίλισσα του καρναβαλιού (photo)

Μπορεί ο Βινίσιους να κάνει τον κόσμο να παραμιλάει με τις ικανότητές του και το ταλέντο του στα γήπεδα, όμως το άλλο του μισό απέδειξε πως μπορεί να μαγέψει το ίδιο και περισσότερο στο θρυλικό Sambadrome.

Ο λόγος για την Βιρτζίνια Φονσέκα, η οποία σαγήνεψε τα πλήθη στην παρέλαση των νικητών στο καρναβάλι του Ρίο και επιβεβαίωσε πως μπορεί να ξεσηκώσει τον κόσμο εξίσου καλά όπως ο σύντροφος της.

Η 26χρονη επιχειρηματίας και influencer ήταν η βασίλισσα της σχολής Acadêmicos do Grande Rio, και σαγήνεψε κάθε θεατή του καρναβαλιού με το τρομερό της κατακόκκινο φόρεμα, το οποίο ήταν διακοσμημένο με 60.000 κρυστάλλους, φτερά και ειδικά φωτιστικά στοιχεία που αναδείκνυαν κάθε της κίνηση. Η εκθαμβωτική Βραζιλιάνα λίκνιζε το κορμί της με τρομερή χάρη και ευκολία, παρόλο που στην πλάτη της φορούσε ένα επιβλητικό φτερωτό σχέδιο βάρους 12 κιλών.

Βέβαια από την ενδυμασία της δεν θα μπορούσε να λείπει και μια πινελιά... Βίνι. Η Φονσέκα φόρεσε ένα κόσμημα με το νούμερο 7, τιμώντας τον αριθμό της φανέλας που φοράει ο Βινίσιους στη «Βασίλισσα» της Ευρώπης, ενώ λίγο πριν βγει στο Sambadrome μίλησε σε μια live μετάδοση και εξομολογήθηκε πως ήταν πολύ αγχωμένη ενώ τόνισε πως η συμμετοχή της είναι ορόσημο, και κάτι που προετοίμαζε για μήνες.

Η πανέμορφη Βιρτζίνια πέρασε τόσο καλά, που δεν παρέλειψε να ανεβάσει ένα άλμπουμ φωτογραφιών στο Instagram με την λεζάντα: «Ολοκληρώθηκε το Καρναβάλι 2026! Σας ευχαριστώ... Του χρόνου έχει κι άλλο!» που σημαινει πως θα τιμήσει με την παρουσία της ως βασίλισσα το καρναβάλι και την επόμενη χρονιά.