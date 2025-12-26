Αποκαλύψεις Μαρσέλο: «Δεν ήμουν πρότυπο αθλητή, δεν είχα ποτέ το σώμα του Ρονάλντο» (video)

Ο Μαρσέλο δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς θεωρείται δικαίως ένας από τους κορυφαίους αριστερούς μπακ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ο θρυλικός Βραζιλιάνος έχει περάσει και από την Ελλάδα, φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού από τον Σεπτέμβριο του 2022 έως τον Φεβρουάριο του 2023, πριν επιστρέψει στη Βραζιλία για τη Φλουμινένσε. Στο διάστημα αυτό κατέγραψε 10 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας τρία γκολ, όλα απέναντι στον Ατρόμητο.

Παρά το γεγονός πως ο Μαρσέλο θεωρείται ένας εκ των κορυφαίων παικτών στη θέση του, σε όλη του την καριέρα κουβαλούσε και μια μόνιμη… ρετσινιά, αυτή του «υπέρβαρου», ειδικά όταν τα πράγματα δεν κυλούσαν ιδανικά στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο ίδιος, πάντως, δεν δείχνει να ενοχλείται καθόλου και το παραδέχεται με απόλυτη ειλικρίνεια. Σε συνέντευξή του στο podcast του Ίκερ Κασίγιας, «Under the Goalposts», ο Βραζιλιάνος μίλησε ανοιχτά για τη σωματοδομή του και τον τρόπο ζωής του, αποκαλύπτοντας ότι ποτέ δεν ακολούθησε τα… στερεότυπα του σύγχρονου κορυφαίου αθλητή.

«Μόλις χθες έβλεπα βίντεο με εμένα και τα έδειχνα στα παιδιά μου. Ο Λίαμ με ρώτησε: “Μπαμπά, ήσουν χοντρός τότε;” και του απάντησα: “Φυσικά”. Πάντα έτσι ήμουν. Είχα κοιλιά, ποτέ δεν είχα τους κοιλιακούς του Ρονάλντο», ανέφερε γελώντας ο Μαρσέλο.

Στη συνέχεια εξήγησε: «Ποτέ δεν ήμουν αθλητής με τη στενή έννοια. Απολάμβανα τη ζωή μου. Προπονούμουν, αλλά δεν ήμουν άνθρωπος του γυμναστηρίου ούτε των αυστηρών διαιτών. Αργότερα έκανα περισσότερα πράγματα, αλλά το σώμα μου ήταν πάντα έτσι και έπαιζα πάντα με τον ίδιο τρόπο. Όταν όμως κάτι πήγαινε στραβά, τότε έλεγαν ότι ήμουν υπέρβαρος. Είναι φυσιολογικό».