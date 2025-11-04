Ο Snoop Dogg ζητά την επιστροφή του Ποστέκογλου στη Σέλτικ: «Πρέπει να τον φέρουμε πίσω»

Το... χαοτικό πέρασμα του Άγγελου Ποστέκογλου από τον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στο Νησί. Ο Ελληνοαυστραλός προπονητής κάθισε στον πάγκο της Φόρεστ για μόλις 39 ημέρες. Ωστόσο, στο πλευρό του στέκεται ο ένθερμος υποστηρικτής της Σέλτικ, Snoop Dogg.

Ο Άγγελος Ποστέκογλου αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο φαβορί για να διαδεχθεί τον Μπρένταν Ρότζερς στον πάγκο των Σκωτσέζων. Η ήττα της Σέλτικ με σκορ 3-1 από την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος Χαρτς του Αλέξανδρου Κυζιρίδη, ο οποίος, μάλιστα σκόραρε εναντίων των Κελτών αποτέλεσε τη... σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τη διοίκηση της Σέλτικ, η οποία απέλυσε τον Ρότζερς και βρίσκεται, πλέον σε αναζήτηση νέου προπονητή.

Την επιστροφή του Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο των Κελτών ζήτησε ο ράπερ Snoop Dogg με δηλώσεις του στη σκωτσέζικη «Daily Record». Ο Αμερικάνος celebrity μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Ελληνοαυστραλό κόουτς, ενώ παράλληλα δε δίστασε να επαινέσει και τον υπηρεσιακό τεχνικό της ομάδας, Μάρτιν Ο' Νιλ για την έως τώρα παρουσία του.

«Πρέπει να σεβόμαστε τον Μάρτιν Ο'Νιλ, θα επιστρέψει όταν τον χρειαστούμε. Νομίζω ότι πρέπει να φέρουμε πίσω τον Άντζε (Ποστέκογλου)», δήλωσε ο ράπερ στην σκωτσέζικη εφημερίδα. «Ο σύλλογος θα κάνει ό,τι πρέπει, αλλά οι οπαδοί θα χαρούν πολύ να τον δουν πίσω».

Η σχέση του Snoop Dogg με τη Σέλτικ

Ο Αμερικάνος ράπερ είναι ένθερμος υποστηρικτής της Σέλτικ, όμως δυσκολεύται να κρύψει την απογοήτευση του για τη φτωχή αγωνιστική φόρμα της ομάδας στην έως τώρα φετινή πορεία της. Στις δηλώσεις του, επίσης, ανέφερε πως αν ποτέ του δώσουν την ευκαιρία θα σπεύσει να επενδύσει στο σύλλογο της καρδιάς του.

«Η Σέλτικ είναι ένας τεράστιος σύλλογος και οι οπαδοί θέλουν να δουν τους καλύτερους παίκτες να παίζουν σε αυτό το θρυλικό στάδιο. Έχω ήδη μίλησει για να επενδύσω στην ομάδα και αν μου δινόταν η ευκαιρία, θα ήμουν έτοιμος».

Υπενθυμίζουμε, πως ο Snoop Dogg έχει, ήδη εξαγοράσει μετοχές της ουαλικής Σουόνσι, η οποία αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της αγγλικής Τσάμπιονσιπ. Οι πρόσφατες δηλώσεις του, μάλιστα δείχνουν πως ο δημοφιλής ράπερ επιθυμεί να ενισχύσει τους δεσμούς του με το ποδόσφαιρο στη Μεγάλη Βρετανία.

Η Σέλτικ αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης (6/11, 19:45) την Μίντιλαντ από τη Δανία για το Europa League και οι οπαδοί της ομάδας, συμπεριλαμβανομένου και του «Snoopy», δείχνουν έτοιμοι για την νέα εποχή Ποστέκογλου στον πάγκο της.