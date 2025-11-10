Η ΔΟΕ εξετάζει τον αποκλεισμό των τρανς αθλητριών - Σε εξέλιξη οι έρευνες και οι διαβουλεύσεις

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, εξετάζει το ενδεχόμενο αλλαγών στους κανονισμούς και τον αποκλεισμό των τρανς αθλητριών, μετά τις συζητήσεις που προέκυψαν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024 και τις περιπτώσεις των αθλητριών Ιμάν Κελίφ (Αλγερία) και Λιν Γιου-Τινγκ (Κινεζική Ταϊπέι).

The International Olympic Committee is moving towards a blanket ban on transgender women from women's sport, Sky News understandshttps://t.co/PIzDfzQbJ5 — Sky News (@SkyNews) November 10, 2025

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης παρουσίασης, η διευθύντρια Ιατρικών και Επιστημονικών Υποθέσεων της ΔΟΕ, δρ. Τζέιν Θόρντον, φέρεται να παρουσίασε δεδομένα σχετικά με τα βιολογικά πλεονεκτήματα που μπορεί να παραμένουν σε άτομα που έχουν γεννηθεί άνδρες, ακόμη και μετά από θεραπείες μείωσης των επιπέδων τεστοστερόνης. Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε η ίδια η Επιτροπή σε δήλωσή της στο Sky News, «καμία τελική απόφαση δεν έχει ακόμη ληφθεί» και η ομάδα εργασίας συνεχίζει τη διαδικασία αξιολόγησης.

Στο πλαίσιο αυτό η ΔΟΕ εξετάζει το ενδεχόμενο εισαγωγής τεστ επαλήθευσης φύλου σε όλα τα αθλήματα έως τους επόμενους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες το 2028. Το ενδεχόμενο αυτό αναμένεται να συζητηθεί σε σύνοδο της Επιτροπής τους προσεχείς μήνες

Η νέα πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, έχει δηλώσει πως προτεραιότητα της είναι η προστασία της ισορροπίας και της δίκαιης συμμετοχής στις γυναικείες κατηγορίες, χωρίς αποκλεισμούς, αλλά με σεβασμό στα επιστημονικά δεδομένα. Η ίδια έχει συγκροτήσει επιτροπή ειδικών και εκπροσώπων Διεθνών Ομοσπονδιών, προκειμένου να καταρτιστεί ένα νέο πλαίσιο πολιτικής που αναμένεται να εφαρμοστεί πριν από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου– Κορτίνα το 2026.

Η συζήτηση γύρω από τη συμμετοχή τρανς αθλητριών παραμένει ανοιχτή και ιδιαίτερα σύνθετη, καθώς συνδυάζει ιατρικά, ηθικά και κοινωνικά ζητήματα. Η ΔΟΕ υπογραμμίζει πως η τελική απόφαση θα βασιστεί αποκλειστικά σε τεκμηριωμένα επιστημονικά ευρήματα και στη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού για όλους τους αθλητές.