ΝΒΑ: Ονειρικό ξεκίνημα για τον Γκριν - Οδήγησε τους Σανς σε επιβλητική νίκη επί των Κλίπερς

Ο Τζέιλεν Γκριν δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερο ξεκίνημα στη νέα του σελίδα στο Φίνιξ. Ο νεοαποκτηθείς γκαρντ των Σανς έκανε μαγικό ντεμπούτο απέναντι στους Κλίπερς, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη με 115-102 και βάζοντας από νωρίς φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του. Με 29 πόντους και 6 εύστοχα τρίποντα, ο πρώην παίκτης των Ρόκετς έδειξε πως είναι έτοιμος να γίνει ο νέος «σπινθήρας» στην επίθεση του Φίνιξ.

Ο Ντέβιν Μπούκερ συνέβαλε με 24 πόντους, ο Γκρέισον Άλεν πρόσθεσε 18, ενώ οι Σανς έφτασαν να προηγούνται ακόμη και με 25 πόντους διαφορά, δείχνοντας απόλυτο έλεγχο στο δεύτερο ημίχρονο. Αντίθετα, οι Κλίπερς παρουσιάστηκαν αποδυναμωμένοι, καθώς έπαιξαν χωρίς τον Χάρντεν και τον Λέοναρντ, με αποτέλεσμα να γνωρίσουν την τρίτη συνεχόμενη ήττα τους.



Μοναδική εξαίρεση για τους φιλοξενούμενους ήταν ο Ίβιτσα Ζούμπατς, που τελείωσε το ματς με 23 πόντους και 11 ριμπάουντ. Ο Μπράντλεϊ Μπιλ, επιστρέφοντας στην Αριζόνα, είχε εφιαλτική βραδιά με μόλις 5 πόντους και 2/14 σουτ, βλέποντας τον Γκριν να του «κλέβει» ολοκληρωτικά την παράσταση.