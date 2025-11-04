NBA: Ο Γιάννης «εκτέλεσε» τους Πέισερς με απίθανο buzzer beater και έφερε το «διπλό» για τους Μπακς

Είναι γνωστό το... rivalry που υπάρχει πλέον μεταξύ Πέισερς και Μπακς και οι δυο ομάδες μας χάρισαν ακόμα ένα καταπληκτικό παιχνίδι που κρίθηκε στο νήμα με νικητές τους Μπακς (115-117).

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να έχει double-double και να ευστοχεί σε ένα μοναδικό buzzer beater πάνω από τους παίκτες των αντιπάλων, τα «ελάφια» κατάφεραν να πάρουν μια υπερπολύτιμη νίκη. Φυσικά δεν ήταν μόνος αφού Ρόλινς, Γκριν, Κούζμα ήταν οι τρεις που τον στήριξαν.

Από τους Πέισερς Σιάκαμ, Νίσμιθ και Αϊζέια Τζάκσον ήταν οι τρεις που ξεχώρισαν, με τον Ρικ Καρλάιλ να έχει εκτός δράσης τον Μπεν Μάθουριν, τον Άντριου Νέμχαρντ, τον Τι Τζέι ΜακΚόνελ, τον Όμπι Τόπιν.

Τα νούμερα του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Reuters

33 πόντοι

13/19 δίποντα

1/2 τρίποντα

4/9 βολές

13 ριμπάουντ

5 ασίστ

2 κλεψίματα

2 λάθη

4 φάουλ

+8 στο +/-

σε 31:44

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-31, 53-56, 77-84, 115-117

ΙΝΤΙΑΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ (Ρικ Καρλάιλ): Νίσμιθ 17 (2/9 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Σιάκαμ 32 (10/18 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 9/12 βολές, 5 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα), Αϊζέια Τζάκσον 21 (8/12 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Γουόκερ 18 (2 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Κουέντον Τζάκσον 7, Φέρφι 3 (1), Μπράντλι 4, Ντένις 3, Σέπαρντ 5 (1), Χαφ, ΜακΚλάνγκ, Πίτερ 3 (1), Ρόμπινσον-Ερλ 2

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Τρεντ 11 (3/10 τρίποντα), Αντετοκούνμπο 33, Τέρνερ 9 (2/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 5 μπλοκ), Γκριν 13 (4/8 τρίποντα), Ρόλινς 10 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Πρινς 6 (2), Κούζμα 15 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Άντονι 11 (3/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Πόρτις 8 (2), Σιμς 1, Κόφι