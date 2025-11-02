Οι Κινγκς «λύγισαν» τους Μπακς παρά τη προσπάθεια του Γιάννη

Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν τη δεύτερη ήττα τους στη σεζόν, καθώς οι Σακραμέντο Κινγκς πήραν σπουδαία νίκη με 135-133 μέσα στο Μιλγουόκι, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Παρότι οι Μπακς ξεκίνησαν εντυπωσιακά, βρίσκοντας ρυθμό στην επίθεση και «χτίζοντας» προβάδισμα 15 πόντων, οι Κινγκς δεν το έβαλαν κάτω. Με εξαιρετική τετράδα – Λαβίν (31π.), ΝτεΡόζαν (29π.), Σρούντερ (24π., 7ασ.) και Σαμπόνις (24π., 13ριμπ., 6ασ.) – ανέτρεψαν πλήρως την κατάσταση και έφτασαν στη μεγάλη ανατροπή.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ξανά ο κορυφαίος των γηπεδούχων με 26 πόντους, 11 ριμπάουντ και 7 ασίστ, παίρνοντας πάνω του την ομάδα στο φινάλε και μειώνοντας τη διαφορά στο καλάθι. Ωστόσο, μια λάθος πάσα στα τελευταία δευτερόλεπτα στέρησε από τους Μπακς την ευκαιρία να ολοκληρώσουν τη δική τους ανατροπή.

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA