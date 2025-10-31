Breaking news icon BREAKING
NEWS

H κίνηση δοκιμάζει τα νεύρα των οδηγών: «Αλαλούμ» σε Κηφισό, Κηφισίας και κέντρο

Σπορ Μπάσκετ ΝΒΑ Γιάννης Αντετοκούνμπο

ΝΒΑ: Χωρίς Γιάννη αλλά με ψυχή οι Μπακς - Θάντερ και Σπερς συνεχίζουν ασταμάτητοι

Οι Μπακς λύγισαν τους Γουόριορς παρά την απουσία του Αντετοκούνμπο, ενώ Θάντερ και Σπερς διατηρούν το απόλυτο στο ξεκίνημα.

PRINTSCREEN
PRINTSCREEN
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ακόμα κι όταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάθεται στον πάγκο, τα «ελάφια» δείχνουν πως έχουν μάθει να τρέχουν μόνα τους. Οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν 120-110 των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, αποδεικνύοντας πως το σύνολο του κόουτς Ρίβερς διαθέτει βάθος και λύσεις σε κάθε γραμμή. Ο Ράιαν Ρόλινς ήταν το πρόσωπο της βραδιάς, σημειώνοντας 32 πόντους και μοιράζοντας 8 ασίστ, ενώ ο Μάιλς Τέρνερ και ο Κόουλ Άντονι συμπλήρωσαν ιδανικά την επιθετική εξίσωση.

Από την άλλη πλευρά, ο Στεφ Κάρι έκανε ό,τι μπορούσε με 27 πόντους, αλλά οι Γουόριορς δεν βρήκαν ρυθμό και γνώρισαν τη δεύτερη φετινή τους ήττα.

Την ίδια στιγμή, οι Θάντερ συνεχίζουν αήττητοι με 6/6, διαλύοντας τους Γουίζαρντς 127-108. Ο Σέι Γκίλτζους-Αλεξάντερ ήταν ξανά μαγικός με 31 πόντους και 7 ασίστ. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι Σπερς του Βίκτορ Γουεμπανιαμά, που λύγισαν τους Χιτ 107-101, με τον Γάλλο φαινόμενο να γεμίζει τη στατιστική με 27 πόντους, 18 ριμπάουντ και 5 τάπες.

Το Ορλάντο πρόσθεσε άλλη μία νίκη, περνώντας από τη Σάρλοτ με 123-107 και τον Φραντς Βάγκνερ να οδηγεί την ομάδα με 21 πόντους.

Τα αποτελέσματα:

  • Σάρλοτ Χόρνετς - Ορλάντο Μάτζικ 107-123
  • Μιλγουόκι Μπακς - Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 120-110
  • Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Γουάσινγκτον Γουίζαρντς 127-108
  • Σαν Αντόνιο Σπερς - Μαϊάμι Χιτ 107-101

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Μπάσκετ ΝΒΑ Γιάννης Αντετοκούνμπο

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader