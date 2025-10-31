ΝΒΑ: Χωρίς Γιάννη αλλά με ψυχή οι Μπακς - Θάντερ και Σπερς συνεχίζουν ασταμάτητοι

Ακόμα κι όταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάθεται στον πάγκο, τα «ελάφια» δείχνουν πως έχουν μάθει να τρέχουν μόνα τους. Οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν 120-110 των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, αποδεικνύοντας πως το σύνολο του κόουτς Ρίβερς διαθέτει βάθος και λύσεις σε κάθε γραμμή. Ο Ράιαν Ρόλινς ήταν το πρόσωπο της βραδιάς, σημειώνοντας 32 πόντους και μοιράζοντας 8 ασίστ, ενώ ο Μάιλς Τέρνερ και ο Κόουλ Άντονι συμπλήρωσαν ιδανικά την επιθετική εξίσωση.

Από την άλλη πλευρά, ο Στεφ Κάρι έκανε ό,τι μπορούσε με 27 πόντους, αλλά οι Γουόριορς δεν βρήκαν ρυθμό και γνώρισαν τη δεύτερη φετινή τους ήττα.

Την ίδια στιγμή, οι Θάντερ συνεχίζουν αήττητοι με 6/6, διαλύοντας τους Γουίζαρντς 127-108. Ο Σέι Γκίλτζους-Αλεξάντερ ήταν ξανά μαγικός με 31 πόντους και 7 ασίστ. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι Σπερς του Βίκτορ Γουεμπανιαμά, που λύγισαν τους Χιτ 107-101, με τον Γάλλο φαινόμενο να γεμίζει τη στατιστική με 27 πόντους, 18 ριμπάουντ και 5 τάπες.

Το Ορλάντο πρόσθεσε άλλη μία νίκη, περνώντας από τη Σάρλοτ με 123-107 και τον Φραντς Βάγκνερ να οδηγεί την ομάδα με 21 πόντους.

Τα αποτελέσματα: