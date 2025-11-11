Live η εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρί για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague

Ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενείται το βράδυ της Τρίτης (11/11, 22:00 Novasports Prime) στο Παρίσι από την Παρί για την 10η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «πράσινοι» φτάνουν στη γαλλική πρωτεύουσα μετά από δύο σερί ήττες στην διοργάνωση, η πρώτη από τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη (92-84) και η δεύτερη από τον Ερυθρό Αστέρα (86-68). Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βρίσκεται στην όγδοη θέση της κατάταξης μετά από εννιά αγωνιστικές, μετρώντας πέντε νίκες και τέσσρρις ήττες, ενώ η Παρί είναι 11η με τέσσερις νίκες και πέντε ήττες.

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στο Παρίσι με 13 παίκτες, ανάμεσά τους ο νεοαποκτηθείς Κένεθ Φαρίντ κι ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ο οποίος επιστρέφει από τον τραυματισμό του και προετοιμάζεται να μπει ξανά στην αγωνιστική δράση. Παράλληλα εκτός αποστολής είναι οι Χολμς, Γιουρτσεβέν και Τολιόπουλος, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς και έμειναν στην Αθήνα.

