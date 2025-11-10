Παναθηναϊκός: Τι θα φέρει η μεταγραφή του Φαρίντ στο «πληγωμένο» ρόστερ του Αταμάν

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε και επίσημα την έναρξη της συνεργασίας του με τον Κένεθ Φαρίντ. Ο 36χρονος σέντερ πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις την Κυριακή (9/11) και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο μηνών με το «τριφύλλι», με προοπτική ανανέωσης μέχρι το τέλος της σεζόν.

Πρόκειται λοιπόν για μια μεταγραφή που είτε θα αποδειχθεί ως σανίδα σωτηρίας μέχρι να επιστρέψουν οι τραυματίες, είτε ως ένα βασικό στέλεχος στην τριάδα των σέντερ του «τριφυλλιού». Κι όπως πάντα, στα ερωτηματικά αυτά, η απάντηση είναι το παρκέ...

Ένας σέντερ με εμπειρία και έφεση στο pick n roll

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πρώτα από όλα θα πρέπει να τονίσουμε πως ο Φαρίντ στη νεότερη ηλικία του, ήταν ένας από τους πιο δραστήριους παίκτες (ειδικά στον τομέα των ριμπάουντ) κάτω από το καλάθι. Η πορεία του τα τελευταία χρόνια δεν είναι ανάλογη, αφού ο παίκτης ουσιαστικά... γυροφέρνει σε λίγκες που δεν χαρακτηρίζονται ως... μπασκετικές (όπως για παράδειγμα στο πρωτάθλημα του Μεξικό). Ο ίδιος ψάχνει την ομάδα που θα τον αναγεννήσει.

Ο Φαρίντ θα είναι σίγουρα ένας από τους καλύτερους screener της Ευρώπης και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει παρά την ηλικία του (35 ετών). Θα τον δούμε πολλές φορές να αξιοποιείται από τα γκαρντ του Παναθηναϊκού για pick n roll επιθέσεις και να τελειώνει δυναμικά, είτε με κάρφωμα, είτε με απλό λέι-απ. Όσον αφορά το ριμπάουντ, αυτό είναι ένας τομέας που επίσης θα βοηθήσει, με τους «πράσινους» να ψάχνουν second chance πόντους σε αρκετά παιχνίδια.

Η αδυναμία στις αλλαγές της άμυνας και τα ερωτηματικά

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Φαρίντ είναι ένας παίκτης που πάντα προσπαθεί στο πίσω κομμάτι του παρκέ. Μπορεί να μην είναι αυτό που λέμε «σκιάχτρο», αλλά σε κάθε περίπτωση, δεν θα είναι αδιάφορος. Το ερωτηματικό είναι πως ακριβώς θα προσαρμοστεί στην επιλογή του Αταμάν να βγαίνουν οι ψηλοί για hedge-out, αφού ο ίδιος δεν είναι και ο καλύτερος στο να ανταποκριθεί σε άμυνα που διαλέγει να αλλάζει στα screen ή να βγάζει έξω τον ψηλό.

Αυτό βέβαια, μπορεί να λυθεί, αφού είναι πιθανό όταν ο Φαρίντ βρίσκεται στο παρκέ, ο Αταμάν να ρισκάρει το σουτ μέσης απόστασης, αφήνοντας ουσιαστικά τον παίκτη να βγαίνει μόνο λίγα μέτρα από το «ζωγραφιστό».

Η επιλογή του Παναθηναϊκού, αποτελεί ένα ρίσκο, όμως σε μια δύσκολη συνθήκη, με τρεις απουσίες στο «5», ίσως βρει μια κρυμμένη... χαραμάδα αισιοδοξίας στο πρόσωπο του «Manimal».