Αβδάλας: Rookie της εβδομάδας, κορυφαίος στο NCAA και το... hype συνεχίζεται

Ο Νεοκλής Αβδάλας κάνει εντυπωσιακά πράγματα στο NCAA. Ο νεαρός παίκτης αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης και καλύτερος rookie της εβδομάδας στην περιφέρεια ACC (μαζί με τον Γουίλσον του North Carolina).



Ο Νεοκλής Αβδάλας είχε 8 πόντους, 3 ριμπάουντ και 9 ασίστ στο ματς κόντρα στο Τσάρλεστον. Στη νίκη κόντρα στο Πρόβιντενς, ο νεαρός παίκτης τελείωσε τον αγώνα με 33 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Ο νεαρός διεθνής μετρά 20 πόντους, 4 ριμπάουντ, 7.5 ασίστ και 3 μπλοκ μέσο όρο.

Η πρόσφατη εμφάνισή του, μάλιστα, έκανε πολλούς να τον παρομοιάζουν με τον Λούκα Ντόντσιτς. Τα ΜΜΕ αναφέρουν ότι υπάρχει τρομερή προοπτική στον παίκτη, που θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για το draft του 2026.



«Επέλεξα το Βιρτζίνια Τεκ γιατί ένιωσα σαν οικογένεια εδώ όταν ήρθα για επίσκεψη.Σκέφτηκα ότι θα μου ταιριάξει τέλεια. Επιθετικά πιστεύω πως το παιχνίδι μου έχει τρία επίπεδα. Μπορώ να σκοράρω, να πασάρω καλά, μπορώ να κάνω καλύτερους τους συμπαίκτες μου και αμυντικά μπορώ να μαρκάρω πολλές θέσεις, από το 1 ως το 4. Όταν θα δυναμώσω κι άλλο, πιστεύω ότι θα είναι πιο εύκολο για μένα», είχε πει ο Νεοκλής Αβδάλας όταν είχε συστηθεί στο Βιρτζίνια Τεκ.