AEK: Η δεύτερη σερί ήττα στο πρωτάθλημα και οι λύσεις που αναζητούνται

Η ΑΕΚ έχασε για δεύτερη συνεχή αγωνιστική αυτή την φορά από τον ΠΑΟΚ, με τους «κιτρινόμαυρους» να πραγματοποιούν εξαιρετικό πρώτο μέρος. Αντίθετα, στο δεύτερο ημίχρονο πραγματικά δεν υπήρχαν στο γήπεδο και έδωσαν την ευκαιρία στην ομάδα της Θεσσαλονίκης να πάρει το ματς.

Γράφει ο Μηνάς Ιγγλέζος

Η «καταραμένη» 3η περίοδος και το σπάσιμο της έδρας

Η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο ήταν κυριαρχική και για αυτό βρέθηκε και μπροστά στο σκορ με 40-31 χάρη στον Γκρει αλλά και στην άμυνα της που ήταν οδηγός. Με την έναρξη του δεύτερου μέρους έχασε την συγκέντρωση της και βρέθηκε πίσω με 50-52 μόλις σε επτά λεπτά καθώς ο ΠΑΟΚ την μπλόκαρε και την οδήγησε σε λάθη. Η ομάδα του Ζντοβτς δεν λύγισε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού, ούτε όταν η ένωση επέστρεψε από το -12 που έφτασε η διάφορα προς το τέλος.

Η ΑΕΚ δέχτηκε 27 πόντους σε αυτήν την περίοδο αλλά και πάλι δεν παράτησε το ματς ακόμα και αν είδε ότι δεν της έβγαινε ούτε επιθετικά. Το 58-69 του 32' έγινε 68-72 με έξι σερί πόντους ενώ ο Σίλβα με προσωπικά καλάθια ισοφάρισε το ματς 76-76 μέχρι να βάλει ο Μπράουν το νικητήριο καλάθι.

Η ΑΕΚ στην τελευταία επίθεση είχε να δώσει δυο φάουλ αλλά παρά την εντολή Σάκοτα δεν έγινε και όχι μόνο αυτό η Ένωση έχασε και δυο αμυντικά ριμπάουντ που έδωσαν την ευκαιρία στο ΠΑΟΚ να εκτελέσει τρεις φόρες και τελικά να βάλει το καλάθι που του έδωσε την νίκη.

Έτσι, η Ένωση έχασε το «όπλο» της που ήταν η έδρας της πέρσι αλλά και φέτος και για να την ρεφάρει πρέπει να κάνει μια μεγάλη νίκη εκτός έδρας και υπάρχουν ματς που προσφέρονται για κάτι τέτοιο. Για να γίνει αυτό όμως πρέπει μέσα στην ομάδα να έχουν καταλάβει το πρόβλημα ώστε να δουλέψουν πάνω σε αυτό.

Ο αδιόρθωτος Αρμς, η κακή μέρα των 1-2 και η ενίσχυση

Ένα από τα προβλήματα που είπαμε παραπάνω είναι ο Αρμς. Ο Αμερικάνος δεν προσφέρε καθόλου στην επίθεση αλλά και στην άμυνα δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει με τον Μουρ του ΠΑΟΚ να πετυχαίνει 10 πόντους σε φάσεις που εμπλέκεται ο ίδιος. Παρότι δέχτηκε τις παρατηρήσεις του Σάκοτα δεν άλλαξε την απόδοση του, και βγήκε από το ματς με νευρά.

Με αυτήν την κατάσταση δεν μπορεί να προχωρήσει η ΑΕΚ καθώς μιλάμε για μια βασική θέση που υπολογίζει σταθερούς πόντους αλλά και γενικά συνολικά καλή απόδοση. Επίσης η ομάδα του Σάκοτα δεν είχε σε καλή μέρα τον Κατσίβελη, ο οποίος ερχόταν και από τραυματισμό, τον Λεκαβίτσιους που δεν σούταρε, αλλά και τον Κουζμίνσκας που δεν έχει ακόμα βρει ρυθμό στην χρονιά. Επιπλέον δεν αξιοποιήθηκε ο Σίλβα που ξέρουν στην ομάδα ότι είτε μπορεί να σκοράρει είτε να κερδίσει φάουλ.

Από εκεί και πέρα ίσως χρειαστεί και κάτι άλλο στην θέση του πενταριού καθώς ο Πετάρσκι δεν φαίνεται να αποδίδει και είναι και σχετικά βαρύ συμβόλαιο για να φορτώνει χωρίς λόγο την ΑΕΚ. Ο Σάκοτα ξέρει που είναι το θέμα και τι πρέπει να διορθώσει για να μπορέσει η ομάδα του να γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστική. Η ουσία είναι να υπάρξει ηρεμία ώστε να γίνουν κινήσεις που θα βοηθήσουν την ομάδα και όχι απλά για να έρθουν.