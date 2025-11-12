ΑΕΚ- Ρίγα 95-64: Ασταμάτητη «Ένωση» - 4η συνεχόμενη νίκη στο BCL

Για ένα ημίχρονο η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε. Όταν όμως πάτησε το γκάζι εξαφανίστηκε και έφτασε εμφατικά στη νίκη απέναντι στη Ρίγα. Η Ένωση με καταιγιστικό δεύτερο ημίχρονο, ενέργεια και στις δύο πλευρές του παρκέ και ώθηση από τον κόσμο της έφτασε άνετα στη νίκη και στο 4Χ4 στον όμιλο, παραμένοντας αήττητη.

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 23 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ σε ακόμα ένα παιχνίδι, με τον Κρις Σίλβα να ακολουθεί με 16 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ 10 πόντους είχε ο ΡαϊΚουάν Γκρέι. Παίκτης-κλειδί ήταν ο Δημήτρης Φλιώνης, με τον αρχηγό της Ένωσης να έχει 7 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα και πολλές κερδισμένες μάχες στο παρκέ.

Με ενέργεια και διάθεση να επιβάλλει το παιχνίδι της μπήκε η ΑΕΚ στο παρκέ. Η άμυνα ήταν αποτελεσματική, Μπάρτλεϊ και Σίλβα ανέλαβαν δράση και με το καλημέρα «χτίστηκε» διαφορά (8-2, 2'). Η Ρίγα βρήκε λύσεις και χάρη σε Συντόροφ και Βάραγκς έφερε το παιχνίδι στα ίσα (8-8, 4'). Τα τρίποντα αποτέλεσαν όπλο της ΑΕΚ, με Χαραλαμπόπουλο και Μπάρτλεϊ να ανεβάζουν τη διαφορά (16-8, 5'). Με τον Μπέρτανς να αναλαμβάνει δράση η Ρίγα δεν έχασε την επαφή της με το σκορ (16-14, 7'). Λεκαβίτσιους και Σίλβα έδωσαν λύσεις, ανεβάζοντας τη διαφορά (24-18, 9'). Ο Μπάρτλεϊ έγραψε τον επίλογο για το 26-20 της ΑΕΚ.

Η Ρίγα έμεινε στο πλάνο της και παρά τις απουσίες που είχε να διαχειριστεί κατάφερε να πλησιάσει με τον Σιντόροφ (29-27, 13'). Ο ΡαϊΚουάν Γκρέι ανέλαβε δράση και έδωσε ανάσα στην ΑΕΚ επιθετικά (33-29, 15'). Ο Γκρέι συνέχισε να σκοράρει, με τον Σιντόροφ όμως να δίνει λύσεις στη Ρίγα, μειώνοντας 37-35, 16'). Το τρίποντο του Νοβίτσκι έβαλε για πρώτη φορά τη Ρίγα μπροστά στο σκορ (37-38, 17'). Με Κλιπς και Σιντόροφ οι φιλοξενούμενοι κράτησαν τον έλεγχο (39-41, 19'). Ο Μπάρτλεϊ σκόραρε από κοντά και έγραψε το 41-41 στο τέλος του ημιχρόνου.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε το δεύτερο μέρος χτυπώντας κοντά στο καλάθι. Σίλβα, Μπάρτλεϊ και Φλιώνης έκαναν αισθητή την παρουσία τους, η άμυνα ανέβασε στροφές και με το καλημέρα οι κιτρινόμαυροι μπήκαν σε θέση οδηγού (49-43, 23'). Ο Μπάρτλεϊ ήταν ενεργός επιθετικά, με τη διαφορά να φτάνει σε διψήφια επίπεδα (54-43, 24'). H Ρίγα προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ χάρη στον Κλιπς (58-48, 27'). Ο Μπάρτλεϊ έκανε αισθητή την παρουσία του ξανά και η διαφορά ανέβηκε εκ νέου (63-48, 28'). Ο Αμερικανός έγραψε και τον επίλογο του δεκαλέπτου με turnaround σουτ για το 65-48, φέρνοντας την ΑΕΚ σε θέση ισχύος.

Με διάθεση να κρατήσει τη διαφορά ψηλά μπήκε η ΑΕΚ στο δεκάλεπτο. Σίλβα και Κουζμίνσκας χτύπησαν κοντά στο καλάθι, με τη διαφορά να ξεπερνάει τους 20 πόντους (73-52, 33'). Ο Κουζμίνσκας συνέχισε να σκοράρει, με τη διαφορά να αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο (81-55, 35'). Μέχρι το φινάλε του αγώνα το σκηνικό δεν άλλαξε, με την ΑΕΚ να φτάνει εμφατικά στη νίκη και στο 4Χ4 στον όμιλο.

Τα δεκάλεπτα: 26-20, 41-41, 65-48,

Πηγή: Athletiko