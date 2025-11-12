ΠΑΟΚ - Ανβίλ Βρόσλαβεκ 104-96: Εξασφάλισε την πρόκριση με κορυφαίους τους Μέλβιν και Μπράουν

Μπορεί ο ΠΑΟΚ να δυσκολεύτηκε στην Πολωνία προ μερικών εβδομάδων στην αναμέτρηση με την Ανβίλ, ωστόσο το βράδυ των «ασπρόμαυρων» στη Θεσσαλονίκη για το εντός έδρας παιχνίδι, δεν επρόκειτο να ήταν διαφορετικό.

Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς, πήρε τη νίκη με σκορ 102-96 και εξασφάλισε την τετάρτη του νίκη στις πέντε αγωνιστικές για τη φάση των ομίλων του FIBA Europe Cup. Μια πρόκριση η οποία τον φέρνει αγκαλιά με την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

To παιχνίδι αν μη τι άλλο, δεν είχε μεγάλη δυσκολία στο μεγαλύτερο μέρος του. Μέχρι και το τρίτο δεκάλεπτο, οι Θεσσαλονικείς βρισκόντουσαν μπροστά διατηρώντας διψήφιες διαφορές, αν και στα μέσα αυτής, προσπάθησαν να βγάλουν μια αντίδραση και να κάνουν ξανά το παιχνίδι... ντέρμπι (73-68, 27')΄. Μια προσπάθεια που δεν εξέπνευσε τόσο γρήγορα. Μάλιστα οι Πολωνοί έφτασαν πέντε λεπτά πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα, να βρίσκονται πίσω με μόλις έναν πόντο, βρισκόμενοι μια ανάσα από τη μεγάλη ανατροπή, (85-84, 37').

Στο φινάλε για τους «ασπρόμαυρους», μπροστά βγήκαν οι Κέι Σι Τζάκσον και Στέφεν Μπράουν, οι οποίοι προσέφεραν τα μέγιστα για να αποφευχθεί... το κάζο!

Πρώτος σκόρερ στο παιχνίδι και κορυφαίος για τον ΠΑΟΚ ήταν ο Κλίβελαντ Μέλβιν, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 22 πόντους, ενώ τα μέγιστα προσέφερε και ο Μπράουν έχοντας 18!

Τα δεκάλεπτα: 29-21, 55-42, 80-75, 102-96