«Τρόμος» στο Ιβανώφειο: Κατέρρευσε ξύλινη κερκίδα στο παιχνίδι του Ηρακλή - Δύο τραυματίες

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (12/11) στο Ιβανώφειο, κατά τη διάρκεια του αγώνα Ηρακλής – Σπαρτάκ Πλέβεν για την 3η αγωνιστική του ENBL. Παρότι ο «Γηραιός» επικράτησε με 72-69, διατηρώντας το αήττητο του στη διοργάνωση, η αναμέτρηση στιγματίστηκε από την κατάρρευση τμήματος της ξύλινης κερκίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Karfitsa.gr, από το ατύχημα τραυματίστηκαν δύο φίλαθλοι, με τον έναν να φέρει ελαφρά τραύματα, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε πιο σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημες λεπτομέρειες για την κατάσταση των τραυματιών ή τα αίτια της υποχώρησης της κερκίδας, ενώ οι αρχές αναμένεται να διεξάγουν έρευνα για τα μέτρα ασφαλείας στο γήπεδο.

Αξίζει να σημειωθεί πως, εκτός από την πτώση της κερκίδας, αντικείμενο έπεσε και από το ξύλινο ταβάνι του γηπέδου κατά τη διάρκεια του ματς, χωρίς ωστόσο να υπάρξει διακοπή στην αναμέτρηση.