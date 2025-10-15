ΠΑΟΚ - Τρέπτσα 85-74 : Nίκη για τον «δικέφαλο του βορρά» στην πρεμιέρα του FIBA Europe Cup

Ο ΠΑΟΚ γλίτωσε το... «χαρακίρι» στο φινάλε, αφού απώλεσε διαφορά 17 πόντων, όμως τελικά επικράτησε με 85-74 κόντρα στην Τρέπτσα από το Κόσοβο στο πρώτο παιχνίδι του «δικεφάλου» για το FIBA Europe Cup. Πολύς ο κόσμος στο γήπεδο, ο οποίος αποζημιώθηκε για την παρουσία του με ορισμένες εντυπωσιακές φάσεις.

Κορυφαίοι για τον «δικέφαλο του βορρά» οι Τζάκσον (14π., 1α., 3ρ.), Μπράουν (18π., 7α., 4 ρ.), και Μέλβιν (14π., 3ρ.). Για την Τρέπτσα ξεχώρισαν οι Πέιν (19π., 3α., 4ρ.) και Αρσλάνατζιτς (13π., 3α. 1ρ.).

Το ματς

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε το παιχνίδι με επιθετικές διαθέσεις, βρίσκοντας χρήσιμες λύσεις από τους Ντίμσα και Μπράουν. Ωστόσο, η επιβλητική παρουσία του... συνωνόματου σέντερ των Κοσοβάρων, Μπράουν (13π., 10 ρ.) δημιούργησε μεγάλα προβλήματα στην άμυνα των γηπεδούχων.

Οι «ασπρόμαυροι» ήταν μπροστά στο σκορ για το μεγαλύτερο μέρος της πρώτης περιόδου. Παρότι ο «δικέφαλος» δέχθηκε 20 πόντους σε λιγότερο από οκτώ λεπτά, δύο συνεχόμενες καλές άμυνες και δύο εντυπωσιακά καρφώματα έφεραν τη διαφορά στο +7 για τον ΠΑΟΚ στο τέλος του δεκαλέπτου (27-20).

Καλύτερος στην άμυνα, μεγαλύτερο το προβάδισμα

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, το σκηνικό παρέμεινε ίδιο. Οι φιλοξενούμενοι προσπαθούσαν να παραμείνουν κοντά στο σκορ, διατηρώντας τα υψηλά ποσοστά ευστοχίας της πρώτης περιόδου και «ψαλίδισαν» γρήγορα τη διαφορά (27-25, 8:33).

Ο «δικέφαλος», όμως όσο περνούσαν τα λεπτά ανέβαζε την ένταση του στην άμυνα και παραμένοντας σταθερός στην επίθεση διεύρυνε το προβάδισμα με δύο συνεχόμενα τρίποντα του Μέλβιν (42-30, 2:44). Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς πήγε στα αποδυτήρια με διαφορά 12 πόντων, η οποία θα μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερη, αν στις δύο τελευταίες επιθέσεις υπήρχε περισσότερο καθαρό μυαλό.

Δύο πρόσωπα για τον ΠΑΟΚ στην τρίτη περίοδο

Στην εκκίνηση του δεκαλέπτου η άμυνα του ΠΑΟΚ ανάγκαζε την Τρέπτσα στο ένα λάθος μετά το άλλο και ο επιθετικός πλουραλισμός της ομάδας του «δικεφάλου» διατήρησε τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό, διευρύνοντας το προβάδισμα (54-37, 5:40).

Στο δεύτερο μισό της περιόδου, όμως η ομάδα του «άγρυπνου» Ζντοβτς δέχθηκε ορισμένα έυκολα καλάθια. Υπήρξαν, επίσης, επιθετικές επιλογές, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι λιγότερο βιαστικές. Ο ΠΑΟΚ παρασύρθηκε από το γρήγορο ρυθμό της Τρέπτσα, συμπλήρωσε 9 λάθη και ορισμένες κακές άμυνες στο τέλος της περιόδου επέτρεψαν στην πρωταθλήτρια Κοσόβου να πλησιάσει στο σκορ (63-55).

«Καρδιοχτύπησε», αλλά έκανε τη δουλειά

Η Τρέπτσα πίεσε στην άμυνα και κατόρθωσε να «μαζέψει» τη διαφορά, πλησιάζοντας επικίνδυνα στο σκορ (69-65, 7:00). Ο επικίνδυνος Πέιν βρήκε σκορ εκ νέου για τους Κοσοβάρους, οι οποίοι κυριάρχησαν στα ριμπάουντ. Έξι λεπτά πριν τη λήξη, ο ΠΑΟΚ έδειχνε να χάνει την αυτοσυγκέντρωση του.

Η Τρέπτσα πλησίασε μέχρι και στον πόντο, όμως οι ποιοτικές λύσεις του «δικεφάλου» σε άμυνα και επίθεση απλοποίησαν τα πράγματα για την ομάδα του Ζντοβτς. Τα τρίποντα των Μέλβιν και Ντίπτσα (79-72, 2:53) έδωσαν στον ΠΑΟΚ ανάσες απαραίτητες για την τελική έκβαση του παιχνιδιού και οι «ασπρόμαυροι» έφτασαν εν τέλει στην πρώτη τους νίκη με σκορ 85-74.

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει το Σάββατο (18/10, 19:00) τον Προμηθέα στην Πάτρα για τη Stoiximan GBL. Επόμενο παιχνίδι της ομάδας του «Δικεφάλου» στο FIBA Europe Cup η εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Άνβιλ (22/10, 21:45).

Τα δεκάλεπτα: 27-20, 45-33, 63-55, 85-74