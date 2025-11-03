Πρώην παίκτης της εθνικής Σερβίας συνελήφθη σε διαδήλωση στο Βελιγράδι

Στο Βελιγράδι έχουν ανάψει τα αίματα λόγω των διαδηλώσεων κατά της Κυβέρνησης στο κέντρο της πόλης. Το δυστύχημα στον σιδηροδρομικό σταθμό Νόβι Σαντ έχει προκαλέσει την οργή της κοινωνίας και των πολιτών, και για περίπου ένα χρόνο το κλίμα είναι «καυτό».

Πολίτες από κάθε τάξη και κάθε κοινότητα διαδηλώνουν, και δεν έλειψαν και πρώην αθλητές, που έχουν γράψει ιστορία με την φανέλα της Σερβίας. Ένας από αυτούς είναι ο Βλάντιμιρ Στίματς, καθώς ο παλαίμαχος σέντερ του Ερυθρού Αστέρα και της Φενέρμπαχτσε να βρίσκεται στο επίκεντρο, αφού τις τελευταίες ώρες το όνομά του βρίσκεται στο επίκεντρο γιατί συνελήφθη από τις αρχές για την παρουσία του στις διαδηλώσεις κατά της Κυβέρνησης. Η αστυνομία πέρασε χειροπέδες στον άλλοτε μπασκετμπολίστα, ο οποίος δείχνει την κοινωνική δράση του, διαμαρτυρόμενος για τις πρακτικές της Κυβέρνησης.