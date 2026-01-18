NBA: Κέρδισαν οι Χιτ τους Θάντερ με εντυπωσιακό Αντεμπάγιο - Οι Πίστονς υπέταξαν τους Πέισερς
Τα αποτελέσματα του Σαββατόβραδου στο NBA.
Οι Χιτ έβαλαν τέλος στο σερί των Θάντερ. Η ομάδα του Μαϊάμι επικράτησε 122-120 των πρωταθλητών και ανέβηκε στο 22-20 στη βαθμολογία της Ανατολής. Αυτή ήταν η όγδοη ήττα για την ομάδα της Οκλαχόμα που είναι στην πρώτη θέση της Δύσης έχοντας ρεκόρ 35-8.
Ο Μπαμ Αντεμπάγιο ήταν εντυπωσιακός για τους νικητές τελειώνοντας τον αγώνα με 30 πόντους, 12 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ακολούθησε ο Νόρμαν Πάουελ με 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Για τους ηττημένους δεν αρκούσε η μεγάλη εμφάνιση του Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ που τελείωσε το ματς με 39 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Double double σημείωσε ο Τσετ Χόλμγκρεν με 14 πόντους, 11 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Συνεχίζουν τις εξαιρετικές εμφανίσεις οι Ντιτρόιτ Πίστονς. Η ομάδα του Τζέι Μπι Μπίκερσταφ επικράτησε 121-178 των Ιντιάνα Πέισερς και με ρεκόρ 30 νίκες και 10 ήττες παραμένει στην κορυφή της Ανατολής. Οι φιναλίστ της περασμένης αγωνιστικής σεζόν έχουν ρεκόρ 10 νίκες και 33 ήττες.
Οι νικητές είχαν πρώτους σκόρερ τους Κέιντ Κάνινγκχαμ, Ντάνκαν Ρόμπινσον και Τζαβόντε Γκριν που τελείωσαν τον αγώνα με 16 πόντους. Η ομάδα της Ιντιάνα είχε πρώτο σκόρερ τον Τζερέις Γουόκερ που τελείωσε τον αγώνα με 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Τα αποτελέσματα της βραδιάς
Μάβερικς - Τζαζ 138-120
Χοκς - Σέλτικς 106-132
Πίστονς - Πέισερς 121-78
Νικς - Σανς 99-106
Χιτ - Θάντερ 122-120
Σπερς - Τίμπεργουλβς 126-123
Γουόριορς - Χόρνετς 136-116
Νάγκετς - Γουίζαρντς 121-115
Μπλείζερς - Λέικερς 132-115
Πηγή: Athletiko.gr