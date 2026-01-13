Σύνδεσμος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Ολυμπιακού για Τσακαλίδη: «Θέλουν να βλάψουν τον Ολυμπιακό»

Ο Σύνδεσμος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση στην οποία απαντά στον ορισμό του διαιτητή Τσακαλίδη για το ντέρμπι Κυπέλλου κόντρα στον ΠΑΟΚ (14/01, 18:30).

Οι «ερυθρόλευκοι» βετεράνοι αναφέρουν πως ο αρχιδιαιτητής Λανουά, από κοινού με τη διοίκηση της ΕΠΟ και τους διαιτητές που σφυρίζουν τον Ολυμπιακό, μάχονται την ομάδα από τον Πειραιά και έχουν ως στόχο να βλάψουν το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Στέκονται στην καταγωγή του διαιτητή Τσακαλίδη, ο οποίος επιλέχθηκε από τον Λανουά να σφυρίξει το παιχνίδι με τον «Δικέφαλο του Βορρά», αναφέροντας πως γεννήθηκε στη Χαλκιδική και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, αναφέρουν πως ο Σλοβένος Γιουνγκ που ορίστηκε ως VAR, έχει διαιτητεύσει στο παρελθόν 5 αγώνες του Ολυμπιακού, στις οποίες οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατόρθωσαν να φτάσουν στη νίκη (4 ήττες, 1 ισοπαλία).

Τέλος, καλούν τον κόσμο του Ολυμπιακού να μην απαντήσει στις προκλήσεις, να προστατεύσει τον σύλλογο και να υποστηρίξει την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του Μεντιλίμπαρ.

Κλείνοντας, υπογραμμίζουν πως έχει φτάσει η στιγμή ο Ολυμπιακός να απαντήσει θεσμικά και αγωνιστικά σε όσους «νάνους» πιστεύουν πως μπορούν να τα βάλουν με «γίγαντες».

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Όσοι αποτελούμε την Ιστορία του Ολυμπιακού, οι Βετεράνοι του Θρύλου, το πιο δοξασμένο κομμάτι του ελληνικού ποδοσφαίρου βλέπουμε με έκπληξη και αποτροπιασμό τα όσα τραγελαφικά συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό στο ποδόσφαιρο με αποφάσεις διαιτητών και αρχιδιαιτητού που μόνο στόχο έχουν να πλήξουν τον Ολυμπιακό.

Ένας Πρόεδρος της ΕΠΟ, νέος άνθρωπος που νομίσαμε ότι μπορεί να βοηθήσει να πάει παρακάτω το ποδόσφαιρο, αποδείχθηκε ανίκανος να το πράξει και μαζί με το Γάλλο Λανουά που υποτίθεται θα έφτιαχνε τη διαιτησία είναι οι δυο υπεύθυνοι για όσα τραγελαφικά βλέπουμε στα γήπεδα κάθε εβδομάδα με σωρεία ανακοινώσεων από όλες τις ομάδες!



Στο κρισιμότατο παιχνίδι του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ αύριο ο ορισμός είναι ακατανόητος για κάποιον απονήρευτο και νάρκη για όποιον ξέρει το ποδόσφαιρο. Ένας διαιτητής από την Χαλκιδική που έχει ζήσει όλη του τη ζωή στη Θεσσαλονίκη καλείται να διαιτητεύσει μια ομάδα της Θεσσαλονίκης σε αυτό το κλίμα! Μαζί του ο VARίστας Γιουγκ από την Σλοβενία ο οποίος ήταν διαιτητής σε 5 ματς του Ολυμπιακού μας στο παρελθόν με αποτέλεσμα 4 ήττες και μια ισοπαλία.

Μάλλον τα στατιστικά αυτά τον όρισαν.

Και αυτός ο ορισμός είναι ένας ακόμα κρίκος σε μια αλυσίδα προκλήσεων και καλούμε τον κόσμο του Ολυμπιακού να είναι απολύτως ψύχραιμος αύριο στις εξέδρες και να βοηθήσει την ομάδα μας!



Ήρθε η ώρα ο Ολυμπιακός να απαντήσει (αγωνιστικά και θεσμικά) σε όσους νάνους νόμισαν πως μπορούν να τα βάλουν με γίγαντες!»