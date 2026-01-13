Ο Ολυμπιακός υπέταξε με μεγάλη ανατροπή τον Παναθηναϊκό (3-2) και έβαψε «ερυθρόλευκο» το Super Cup

Ο Ολυμπιακός αντέδρασε και πήρε και το Super Cup, το δεύτερο τρόπαιο της σεζόν πετυχαίνοντας μεγάλη ανατροπή κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Οι «ερυθρόλευκοι» Κυπελλούχοι Ελλάδας μετά το τρόπαιο του League Cup «Νίκος Σαμαράς» κατέκτησαν και το Super Cup σε έναν μεγάλο τελικό κόντρα στον «αιώνιο» αντίπαλό τους, όπου επικράτησαν με 3-2 σετ.

Οι δύο «αιώνιοι» θα αναμετρηθούν και πάλι σε τρεις ημέρες και συγκεκριμένα την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, όπου ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό στο κλειστό του Μετς για την 11η αγωνιστική της Volley League. Θυμίζουμε πως στο πρώτο μεταξύ τους ντέρμπι για το πρωτάθλημα, οι «πράσινοι» πήραν την εκτός έδρας νίκη με 3-0 σετ στη 2η αγωνιστική.

Πρώτο σετ

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυναμικά με τέσσερις πόντους του Ατανασίεβιτς αλλά ο Παναθηναϊκός πίεσε με τη σειρά του και με τον Ανδρεόπουλο ισοφάρισε σε 5-5.Η ισοπαλία παρέμεινε μέχρι και το 7-7 μετά από λάθη στο σερβίς των δύο ομάδων, ωστόσο εκεί ο Γκάσμαν με δύο σερί μπλοκ έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του. Ο Αμερικανός κεντρικός του «τριφυλλιού» συνέχισε το «one man show» και με ένα ακόμη μπλοκ έκανε το 11-8. Η διαφορά ξέφυγε στο +5 με δύο διαδοχικά λάθη στην επίθεση του Ολυμπιακού ενώ ο Γκάσμαν πέτυχε το 14-9. Ο Παναθηναϊκός κράτησε το προβάδισμα με άσσο του Γκάσμαν για το 16-10, όμως ο Ολυμπιακός αντέδρασε και με τον Πέριν μείωσε στους τέσσερις.

Εκεί, ο Νίλσεν με δύο σερί πόντους κράτησε το +6 αλλά οι -τυπικά- φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και με δύο σερί μπλοκ από Τζούριτς και Ατανασίεβιτς μείωσαν σε 19-15. Ο Νίλσεν με μπλοκ κράτησε το +5 αλλά οι «ερυθρόλευκοι» αντέδρασαν και με τους Ατανασίεβιτς, Λινάρδο και Δαλακούρα μείωσαν στον πόντο, στο 20-19. Εκεί με τον Ανδρεόπουλο από την πάιπ και λάθος του Ατανασίεβιτς ο Παναθηναϊκός ξέφυγε με 22-19 ενώ ο Νίλσεν με άσσο πέτυχε το +4. Ο διαγώνιος του Παναθηναϊκού σέρβιρε άουτ και με σερβίς φιλέ του Ατανασίεβιτς οι «πράσινοι» πήραν το setball. Ο Ανδρεόπουλος εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και με κερδισμένο μπλοκ άουτ έκανε το τελικό 25-20 για το 1-0 στα σετ.

Δεύτερο σετ

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με σερί δύο πόντων στο σετ ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» με τον Λινάρδο ισοφάρισαν από νωρίς. Ο Πρωταθλητής Ελλάδας πήρε ξανά το προβάδισμα με τον Γιάντσουκ ενώ ο ίδιος με άσσο πέτυχε το double score στο 6-3. Ο Σπίριτο με 2/2 στα πλασέ κράτησε το +3 στο σκορ ενώ με λάθος του Τζούριτς και εξαιρετική συνεργασία των Γιάντσουκ και Σπίριτο έγινε το 9-4. Ο Ολυμπιακός κάλεσε τάιμ άουτ και στην επιστροφή Πέριν με επίθεση και Ατανασίεβιτς με άσσο μείωσαν σε 10-7 αλλά ο Ανδρεόπουλος απάντησε. Ο Γιάντσουκ με δύο διαδοχικές επιθέσεις ανάγκασε τον Αντώνη Βουρδέρη να καλέσει ένα ακόμη τάιμ άουτ αλλά ο Παναθηναϊκός με επίθεση του Γκάσμαν και άσσο του Νίλσεν έκανε το +7 με 16-9.

Με λάθος στο σερβίς έγινε το 16-10 αλλά με επίθεση από τους Γκάσμαν και Νίλσεν και με άσσο του Γιάντσουκ ο Παναθηναϊκός ξέφυγε με 19-10. Ατανασίεβιτς και Τζούριτς μείωσαν αλλά ο Νίλσεν απάντησε από την πίσω ζώνη. Ο Βουλκίδης σε συνεργασία με τον Σπίρτο στο κέντρο πέτυχε το 22-12 κι ο Δαλακούρας μείωσε με μπλοκ άουτ. Ο ασταμάτητος Νίλσεν με πλασέ κράτησε το +10 για την ομάδα του ενώ ο Ανδρεόπουλος από την πάιπ έδωσε το setball στον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός αντέδρασε με δύο διαδοχικούς πόντους αλλά ο Ράσμους Νίλσεν με απίστευτη επίθεση τελείωσε το σετ με 25-15 για το 2-0 στα σετ.

Τρίτο σετ

Οι «πράσινοι» με τον Ανδρεόπουλο πέρασαν μπροστά με 3-1 αλλά με διαδοχικά λάθη και με μπλοκ από τους Δαλακούρα και Πιτακούδη ο Ολυμπιακός ισοφάρισε σε 5-5. Οι δύο ομάδες συνέχισαν πόντο-πόντο ενώ οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τέσσερις διαδοχικές φορές το προβάδισμα μέχρι και το 10-10 όπου ισοφάρισε ο Νίλσεν. Δαλακούρας και Ανδρεόπουλος συνέχισαν δυναμικά στο σετ για το 11-11 ενώ ο Πιτακούδης από το κέντρο έκανε το 11-12. Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος κάλεσε τάιμ άουτ και στην επιστροφή παρά την επίθεση του Γιάντσουκ ο Κυπελλούχος Ελλάδας κράτησε το +3. Το «τριφύλλι» αντέδρασε και πάλι με τον Βουλκίδη αλλά οι παίκτες του Αντώνη Βουρδέρη ξέφυγαν με +5 με πρώτο χρόνο του Τζούριτς και μπλοκ (14-19).

Ο προπονητής των «πρασίνων» κάλεσε και πάλι τάιμ άουτ και στην επιστροφή ο Γιάντσουκ μείωσε με εξαιρετική επίθεση στην ευθεία. Ο Νίλσεν σέρβιρε άουτ αλλά διόρθωσε στην επόμενη φάση για το 16-20. Μετά από λάθη του Ανδρεόπουλου και μπλοκ του Πιτακούδη ο Ολυμπιακός έκανε το +7 με 16-23 ενώ ο Πιτακούδης με επίθεση πρώτου χρόνου έδωσε το πρώτο setball στους «ερυθρόλευκους». Εκεί, ο Νίλσεν με επίθεση στο φιλέ διαμόρφωσε το τελικό 17-25 για το 2-1 στα σετ.

Τέταρτο σετ

Ο Πρωταθλητής Ελλάδας Παναθηναϊκός έκανε το ιδανικό ξεκίνημα στο τέταρτο σετ με επίθεση του Νίλσεν και μπλοκ από Γιάντσουκ και Γκάσμαν ενώ ο Δανός διαγώνιος πήρε δύο σερί άσσους για το 4-0, που ανάγκασε σε τάιμ άουτ τον Ολυμπιακό. Στην επιστροφή οι «ερυθρόλευκοι» μείωσαν αλλά ο Νίλσεν με δύο ακόμη συνεχόμενες επιθέσεις από την πίσω ζώνη κράτησε το +4 (6-2). Οι δύο ομάδες υπέπεσαν σε έξι διαδοχικά λάθη στο σερβίς τους κι έτσι το σκορ έφτασε στο 11-7 ενώ ο Πέριν με επίθεση έκλεισε στους τρεις πόντους τη διαφορά. Ο Δαλακούρας έκανε ένα ακόμη λάθος στο σερβίς του αλλά ο Πέριν διόρθωσε κερδίζοντας το μπλοκ άουτ (12-9). Ο Νίλσεν ήταν πάλι ασταμάτητος και με άουτ του Ατανασίεβιτς ο Παναθηναϊκός ξέφυγε με +5. Ο Ολυμπιακός κάλεσε τάιμ άουτ και στην επιστροφή Τζούριτς και Ατανασίεβιτς μείωσαν σε 14-12 ενώ ο Γκάσμαν με επαφή στο φιλέ έκανε το 14-13.

Ο Νίλσεν απάντησε και πάλι για το +2 αλλά ο Αμερικανός κεντρικός με άουτ σερβίς έκλεισε στον πόντο τη διαφορά. Ο Βουλκίδης από το κέντρο επανάφερε το +2 αλλά με δεύτερο άουτ σερβίς από τον Σπίριτο αυτή την φορά έγινε το 16-15. Εκεί, οι δύο ομάδες έκαναν από ένα λάθος στο σερβίς τους κι ο Γιάντσουκ με κερδισμένο μπλοκ άουτ κράτησε και πάλι το +2 αλλά ο Ατανασίεβιτς του απάντησε ξανά κι ο ακραίος των «πρασίνων» με άουτ επίθεση έκανε το 18-18. Ο διαγώνιος του Ολυμπιακού πέτυχε το +1 κι ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος κάλεσε τάιμ άουτ με τον Γιάντσουκ να ισοφαρίζει ξανά στο 19-19.

Ο Νίλσεν κέρδισε το μπλοκ άουτ αμέσως μετά αλλά ο Πιτακούδης με μπλοκ πέτυχε και το 20-20. Ο Νίλσεν απάντησε και πάλι αλλά ο Ατανασίεβιτς κράτησε το 21-21. Ο Γκάσμαν έκανε λάθος στην επίθεση αλλά διόρθωσε από το κέντρο όμως με λάθος σερβίς έκανε το 22-23. Ο Ανδρεόπουλος με μπλοκ άουτ επίθεση ισοφάρισε ξανά σε 23-23 αλλά ο Δαλακούρας έδωσε το setball στον Ολυμπιακό. Ο Νίλσεν απάντησε για ακόμη μια φορά στο παιχνίδι (24-24) αλλά ο Ανδρεόπουλος σέρβιρε στο φιλέ για δεύτερο setball υπέρ των «ερυθρολεύκων» κι ο Ατανασίεβιτς ισοφάρισε σε 2-2 σετ με 24-26.

Πέμπτο σετ

Στο πέμπτο σετ με φιλέ του Ανδρεόπουλου και τον Πέριν ο Ολυμπιακός έκανε το 2-4 ενώ ο Γιάντσουκ απάντησε. Οι «ερυθρόλευκοι» ξέφυγαν με 3-6 και με άσσο του Ατανασίεβιτς, κάτι που ανησύχησε τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο, ο οποίος κάλεσε τάιμ άουτ. Στην επιτροφή ο Ατανασίεβιτς πήρε δεύτερο σερί άσσο αλλά με μια πτώση του Γκάσμαν έγινε το 3-8. Ο Ανδρεόπουλος αντέδρασε με επίθεση αλλά ο κεντρικός του Παναθηναϊκού σέρβιρε στο φιλέ. Ο Πέριν με μπλοκ στον Νίλσεν έκανε το 4-10 κι οι «πράσινοι» κάλεσαν ξανά τάιμ άουτ. Ο Ανδρεόπουλος με κερδισμένο μπλοκ άουτ μείωσε τη διαφορά στους πέντε πόντους αλλά ο Καβάνα με εξαιρετική επίθεση πέτυχε το +6 και το 5-11.

Ο Νίλσεν επικράτησε για ακόμη μια φορά πάνω στο φιλέ κι ο Κασαμπαλής πήρε τον πρώτο του άσσο στο ματς, με τον Αντώνη Βουρδέρη να καλεί τάιμ άουτ στο 7-11. Ο Τζούριτς από το κέντρο διατήρησε το +5 (7-12) αλλά ο Νίλσεν απάντησε και πάλι από τη διαγώνιο. Ο Δανός με επαφή στο φιλέ έκανε το 8-13 και οι Τζούριτς και Δαλακούρας με μπλοκ στον Νίλσεν πήραν το matchball. Ο Παναθηναϊκός έσβησε την πρώτη ευκαιρία αλλά ο Ατανασίεβιτς με μπλοκ άουτ έκανε το 9-15 για το 2-3 στα σετ.

Πηγή: Athletiko.gr