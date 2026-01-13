Ολυμπιακός: Ο πιο επιτυχημένος πολυαθλητικός σύλλογος στην Ευρώπη με 339 τίτλους

Ο Ολυμπιακός έκανε τη μεγάλη ανατροπή και επικράτησε του Παναθηναϊκού (3-2 σετ) στον τελικό του Super Cup. Οι «ερυθρόλευκοι» εξασφάλισαν τον δεύτερο τίτλο τους στο βόλεϊ ανδρών τη φετινή σεζόν, μετά και τη νίκη (3-1 σετ) επί του ΠΑΟΚ στον τελικό του League Cup «Νίκος Σαμαράς».

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε το τρόπαιο του Super Cup για 4η φορά στην ιστορία του και εξασφάλισε τον 66ο τίτλο του στο τμήμα του βόλεϊ ανδρών. Με το εν λόγω τρόπαιο, η ομάδα από τον Πειραιά έφτασε συνολικά τους 339 τίτλους (σε άνδρες και γυναίκες, εγχώριους και διεθνείς) στα πέντε βασικά ομαδικά Ολυμπιακά αθλήματα.

Παραμένει, έτσι στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας με τους πιο επιτυχημένους πολυαθλητικούς συλλόγους στην Ευρώπη βάσει τροπαίων.

Η λίστα με τους 339 τίτλους του Ολυμπιακού

Ποδόσφαιρο: 83

Μπάσκετ Ανδρών: 35

Πόλο Ανδρών: 73

Βόλεϊ Ανδρών: 65

Πόλο Γυναικών: 31

Βόλεϊ Γυναικών: 22

Μπάσκετ Γυναικών: 16

Χάντμπολ Ανδρών: 12

Αναλυτικά τα τρόπαια των Πειραιωτών

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 84: UEFA Europa Conference League: 1, Βαλκανικό κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα: 48, Κύπελλα: 29, Σούπερ Καπ Ελλάδας: 5

ΜΠΑΣΚΕΤ 35: Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα Ευρώπης: 3, Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15, Κύπελλα Ελλάδας: 12, Σούπερ Καπ Ελλάδας: 4

ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ 66: Κύπελλα Κυπελλούχων: 2, CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 32, Κύπελλα: 19, Λιγκ Καπ: 8, Σούπερ Καπ: 4

ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 22: CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 11,

Σούπερ Καπ: 1

ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 73: LEN Champions League: 2, LEN Super Cup: 1, Πρωταθλήματα: 39, Κύπελλα: 26, Σούπερ Καπ: 5

ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 31: Len Euroleague: 3, Len Trophy: 1, Len Super Cup: 3, Πρωταθλήματα: 15, Κύπελλα: 6, Σούπερ Καπ: 3

ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 16: Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 6, Σούπερ Καπ: 1

XANΤΜΠΟΛ 12: Πρωταθλήματα: 5, Κύπελλα: 3, Σούπερ Καπ: 4