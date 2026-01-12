Η μεγάλη απόφαση του Κωνσταντή Τζολάκη: Το επόμενο βήμα στην προσωπική του ζωή

Κοντά στην επισημοποίηση της σχέσης τους βρίσκονται ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, Κωνσταντής Τζολάκης, και η σύντροφός του, Νάσια Σπανού. Το ζευγάρι, που μετρά τρία χρόνια κοινής πορείας, έχει προχωρήσει ήδη στη συγκατοίκηση στην Αθήνα, μετά την απόφαση της Νάσιας Σπανού να μετακομίσει από τη Θεσσαλονίκη.

Η σύντροφος του διεθνούς γκολκίπερ, αν και απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ, ακολουθεί πλέον σπουδές υποκριτικής, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει τις πρώτες της θεατρικές εμφανίσεις.

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντής Τζολάκης ολοκλήρωσε τον περασμένο Μάιο τις σπουδές του στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Η στενή σχέση του αθλητή με το οικογενειακό περιβάλλον της συντρόφου του επιβεβαιώθηκε το περασμένο καλοκαίρι, όταν παρέστησαν μαζί στον γάμο της αδελφής της.

Όπως προκύπτει από το περιβάλλον τους, η επισημοποίηση του δεσμού τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον.