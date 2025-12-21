Ολυμπιακός: Από τα παρκέ στα σκαλιά της εκκλησίας - Παντρεύεται ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης

Μια από τις πιο όμορφες περιόδους της προσωπικής του ζωής διανύει ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, καθώς ο διεθνής γκαρντ του Ολυμπιακού πήρε τη μεγάλη απόφαση να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του με την αγαπημένη του, Γιώτα Γεωργοπούλου.

Σε μια βραδιά που ξεκίνησε ως ένα λαμπερό πάρτι γενεθλίων για την 25χρονη καλλονή, ο «Λάρι» επιφύλασσε την απόλυτη έκπληξη. Ενώπιον φίλων και στενών συγγενών, ο άσος των «ερυθρολεύκων» γονάτισε και πρόσφερε στην εκλεκτή της καρδιάς του ένα εντυπωσιακό μονόπετρο, ζητώντας της να περάσουν μαζί το υπόλοιπο της ζωής τους. Η συγκίνηση ήταν διάχυτη, με τη Γιώτα να λέει το πολυπόθητο «ναι».

Ένας έρωτας που γεννήθηκε στο Αιγαίο

Η ιστορία του ζευγαριού μετρά ήδη τέσσερα χρόνια κοινής πορείας, με την πρώτη τους συνάντηση να μοιάζει βγαλμένη από σενάριο ταινίας. Γνωρίστηκαν στην Κύθνο, το νησί καταγωγής του καλαθοσφαιριστή, και ο έρωτάς τους υπήρξε ακαριαίος. Έκτοτε, η Γιώτα αποτελεί το «στήριγμά» του, ενώ εκείνος την καμαρώνει σε κάθε της επαγγελματικό βήμα.

Ποια είναι η μέλλουσα κυρία Λαρεντζάκη

Η Γιώτα Γεωργοπούλου, με καταγωγή από τη Μάνη, δεν είναι απλώς μια εντυπωσιακή παρουσία στον χώρο του modeling. Μαζί με την αδελφή της, Κάλη, έχει διοχετεύσει τη δημιουργικότητά της στον κόσμο της μόδας, ιδρύοντας το brand μαγιό «Ggio Swim». Παράλληλα με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, παραμένει λάτρης του αθλητισμού, με ιδιαίτερη αδυναμία στο beach volley.

Πλέον, το ζευγάρι ξεκινά τις προετοιμασίες για τη μεγάλη μέρα, με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να ετοιμάζεται να φορέσει το γαμπριάτικο κοστούμι.