EuroLeague: Ώρα και κανάλι του Ολυμπιακός - Ζάλγκιρις

Οι «ερυθρόλευκοι» ρίχνονται ξανά στη μάχη της EuroLeague, αντιμετωπίζοντας την εντυπωσιακή Ζάλγκιρις Κάουνας, που φέτος έχει κλέψει τις εντυπώσεις με τις εμφανίσεις της. Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας αναμένεται να είναι γεμάτο, με τον κόσμο να δίνει για άλλη μια φορά ώθηση στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, σε μια βραδιά που προμηνύεται συναρπαστική.

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 21:15, ενώ η αναμέτρηση θα μεταδοθεί απευθείας από το Novasports Prime. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα της βραδιάς, ξεχωρίζουν τα ματς Μιλάνο - Βιλερμπάν (21:30, Novasports Start) και Μπάγερν – Μπαρτσελόνα (21:30, Novasports 5).