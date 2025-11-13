Live η δύσκολη «μάχη» του Παναθηναϊκού AKTOR στη Μαδρίτη απέναντι στη Ρεάλ για τη EuroLeague

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αφήνει πίσω του την σημαντική νίκη απέναντι στην Παρί και αντιμετωπίζει στην Μαδρίτη τη Ρεάλ, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague. Οι «πράσινοι» θέλουν να πετύχουν το «2 στα 2» στη διαβολοβδομάδα, με τον Εργκίν Αταμάν να βλέπει τον Κένεθ Φαρίντ να προσαρμόζεται άμεσα στην ομάδα, όντας ο μόνος διαθέσιμος «καθαρός» σέντερ λόγω των τραυματισμών των Λεσόρ, Γιόυρτσεβεν και Χολμς.

Οι 12δες των ομάδων

Ρεάλ Μαδρίτης (Σκαριόλο): Λάιλς, Αμπάλδε, Καμπάτσο, Οκέκε, Χεζόνια, Μαλεντόν, Ντεκ, Γκαρούμπα, Ταβάρες, Γιουλ, Φελίζ, Λεν.

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Οσμάν, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.

