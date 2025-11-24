Συγκλονιστική αποκάλυψη Γκοβού: Πως βρέθηκε ένα βήμα πριν τον ακρωτηριασμό

Ο Σίντνεϊ Γκοβού, μίλησε πρόσφατα στη γαλλική εφημερίδα «Le Parisien», προχωρώντας σε μια αποκάλυψη που συγκλονίζει, για την καριέρα του.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, συγκλόνισε, λέγοντας ότι παραλίγο να χρειαστεί ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι, τον οποίο όπως τόνισε, γλίτωσε... οριακά.

Το 2013, δύο χρόνια δηλαδή, μετά το πέρασμα του από τους «πράσινους», αγωνιζόταν στην Εβιάν και υπέστη σοβαρό τραυματισμό, συγκεκριμένα, ρήξη επιγονατιδικού τένοντα. Ο τραυματισμός αυτός, λίγο έλειψε να του κοστίσει, όχι μόνο την καριέρα του, αλλά το αριστερό του πόδι, καθώς κατά τη διάρκεια της επέμβασης, υπέστη σταφυλοκοκκική λοίμωξη και ο γιατρός του είχε προτείνει ως λύση, τον ακρωτηριασμό!

Έπειτα από αρκετή σκέψη και συζητήσεις με το στενό του περιβάλλον, ο Γκοβού αρνήθηκε και έκανε ειδική θεραπεία για έξι μήνες, αφήνοντας πίσω του, τον σοβαρό αυτό τραυματισμό.

«Πονούσα τόσο πολύ που ένας γιατρός στο νοσοκομείο μου είπε ότι η καλύτερη λύση ήταν ο ακρωτηριασμός. Έπαιρνα μορφίνη και υπέφερα τόσο πολύ που είπα ναι.

Ήμουν εντελώς κατεστραμμένος από τον πόνο. Ευτυχώς, ο ατζέντης μου, ο χειρουργός μου και η πρώην σύζυγός μου με έπεισαν τελικά να αρνηθώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.