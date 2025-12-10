ΠΑΟΚ - Πριέβιτζα 101-70: Εμφατική κατοστάρα στο πρώτο ματς της εποχής Μυστακίδη

Το παιχνίδι με την Πριέβιτζα ήταν ιδιαίτερης σημασίας για τον ΠΑΟΚ, καθώς ήταν η πρώτη φορά που ο Αριστοτέλης Μυστακίδης βρέθηκε στο «Παλατάκι» για να παρακολουθήσει αναμέτρηση, ως ο νέος μεγαλομέτοχος του συλλόγου.



Μπορεί οι «ασπρόμαυροι» να δυσκολεύτηκαν στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο με τρομερό Κλίβελαντ Μέλβιν, η ομάδα της Θεσσαλονίκης πήρε την πρώτη της νίκη στη δεύτερη φάση του Europe Cup, με τρομερό δεύτερο μέρος και σκορ 101-70!



Η εξέλιξη του ματς

Οι Σλοβακοί μπήκαν με το πόδι πατημένο στο γκάζι στην πρώτη περίοδο και βρέθηκαν να έχουν από την αρχή το προβάδισμα. Μάλιστα, το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τους φιλοξενούμενους να έχουν διαφορά έξι πόντων (19-25, 10'), κάνοντας ξέσπασμα από το έκτο λεπτό και έπειτα.



Οι παίκτες του Ζντοβτς, στη δεύτερη περίοδο είχαν πολύ καλύτερη εικόνα, ειδικά στην επίθεση και με μπροστάρη τον Κλίβελαντ Μέλβιν, πήγαν στα αποδυτήρια, όντας μπροστά στο σκορ. Πολύ καλή η εικόνα των «ασπρόμαυρων» που ωστόσο έπρεπε να βελτιώσουν τρόπον τινά την αντιμετώπισή τους στα μετόπισθεν. (47-46, 20').



Κάτι που αν μη τι άλλο, έκαναν με τον καλύτερο τρόπο με το «καλημέρα» στο δεύτερο ημίχρονο. Ο τρομερός Μάρβιν Τζόουνς, κατέβασε τα ρολά στη ρακέτα της ομάδας του μαζί με τον τρομερό απόψε Μέλβιν, οι περιφερειακοί ακολούθησαν πιστά τις οδηγίες του προπονητή τους και μέσα σε μόλις 10 λεπτά, ο ΠΑΟΚ δέχθηκε 15 πόντους, σκοράροντας στην απέναντι πλευρά του παρκέ, 27 πόντους! Αποκτώντας έτσι διψήφια διαφορά (74-61, 30), προσυπογράφοντας το τελικό αποτέλεσμα, τη νίκη δηλαδή, στη φάση των 16 του FIBA Europe Cup!



Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο ΠΑΟΚ είχε ένα ξέσπασμα και διπλασίασε τη διαφορά του, έχοντας τον Κόνιαρη, τον Ντίμσα και τον Μέλβιν να κάνει τρομερά πράγματα στο παρκέ. Μυθικό τέταρτο δεκάλεπτο από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος σκόραρε 27 πόντους και δέχθηκε μονάχα εννέα πόντους.



Πρώτος σκόρερ στο παιχνίδι, ο Κλίβελαντ Μέλβιν, ο οποίος σταμάτησε στους 27 πόντους, με τον Ντίμσα να προσθέτει ακόμα 16!



Τα δεκάλεπτα: 19-25, 47-46, 74-61, 101-70.

Πηγή: Athletiko.gr