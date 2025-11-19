ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Απαγόρευση εισόδου σε όσους προχώρησαν σε έκνομες πράξεις στην εξέδρα»

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαδικασία ολικής αναμόρφωσης και οι ενέργειες της ΠΑΕ το επιβεβαιώνουν καθημερινά. Αρχικά, μέσα από την εκτενή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος και εν συνεχεία με τις ενέργειες στελέχωσης του ποδοσφαιρικού τμήματος στη βάση της προσπάθειας για «αναγέννηση».

Ο Γιάννης Αλαφούζος ανέφερε στους εκπροσώπους των ΜΜΕ το βράδυ της Κυριακής (16/11) πως στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας που κάνει το «τριφύλλι» για επιστροφή στις επιτυχίες, προχώρησε σε συζήτηση με τους οργανωμένους φιλάθλους της ομάδας και πιο συγκεκριμένα, τη Θύρα 13.

Το περιεχόμενο της συζήτησης παραμένει άγνωστο, ωστόσο η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανήρτησε το μεσημέρι της Τετάρτης (19/11) επίσημη ανακοίνωση στην οποία ξεκαθαρίζει πως θα εφαρμόσει πολιτική μηδενικής ανοχής σε όσους προβαίνουν σε έκνομες πράξεις κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Οι δράστες, που παρανομούν στις εξέδρες θα ταυτοποιούνται και στη συνέχεια θα τους επιβάλλεται το μέτρο της απαγόρευσης εισόδου στο γήπεδο. Η διοίκηση της ομάδας, μάλιστα ανέφερε πως έχει ήδη προχωρήσει σε ενέργειες για την ταυτοποίηση όσων προχώρησαν σε έκνομες ενέργειες στα προηγούμενα παιχνίδια της ομάδας.

Το σκεπτικό πίσω από την απόφαση εδράζεται στο αυστηρό νομικό πλαίσιο, που προβλέπει εξαντλητικές ποινές στις ΠΑΕ, όταν οι φίλαθλοι προχωρούν σε παράνομες συμπεριφορές.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι έχει ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου αρχικά να ταυτοποιηθούν και εν συνεχεία να απαγορευθεί η είσοδος στα γήπεδα όπου αγωνίζεται η ομάδα μας, όσων προχώρησαν σε έκνομες πράξεις στην εξέδρα στα προηγούμενα παιχνίδια. Είναι υποχρέωσή μας να προστατεύσουμε την ομάδα και να στείλουμε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση πως η υπεύθυνη συμπεριφορά είναι καθήκον όλων όσοι αγαπούν τον Παναθηναϊκό. Το νομικό πλαίσιο είναι αυστηρό και απαιτείται συμμόρφωση σε αυτό ώστε να μην κινδυνέψει με τιμωρία μελλοντικά ο σύλλογος».