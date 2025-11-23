Αντί-Μουντιάλ στη Ρωσία: Η Ελλάδα μεταξύ των καλεσμένων

Η Ρωσία φαίνεται να προετοιμάζεται για τη διοργάνωση ενός ξεχωριστού τουρνουά, με ομάδες που δεν κατάφεραν να προκριθούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα, η Ρωσική Ομοσπονδία σχεδιάζει να συμμετάσχουν 8 έως 12 χώρες. Στη λίστα, σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, φέρεται να είναι και η Ελλάδα, μαζί με ομάδες όπως η Σερβία, η Χιλή, το Περού, η Βενεζουέλα, η Νιγηρία, το Καμερούν, η Κίνα και η Αρμενία.

Το μεγάλο «αγκάθι» για τους Ρώσους είναι ότι το τουρνουά δεν θα έχει επίσημη αναγνώριση από τη FIFA και θα συμπίπτει με το επίσημο καλεντάρι των εθνικών ομάδων. Αυτό σημαίνει ότι αρκετές ομοσπονδίες ενδέχεται να αρνηθούν τη συμμετοχή, καθώς οι σύλλογοι δεν θα υποχρεούνται να παραχωρήσουν τους παίκτες τους. Παράλληλα, η πιθανότητα κυρώσεων από τη FIFA θα μπορούσε να αποτρέψει αρκετές ομάδες από το να δεχτούν την πρόσκληση.