Μουντιάλ 2026: Το χρονικό πλαίσιο της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό

Τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 έχουν ολοκληρωθεί, οι 42 από τις 48 ομάδες είναι ήδη γνωστές και πλέον ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του ερχόμενου καλοκαιριού.

Οι έξι ομάδες που απομένουν για να συμπληρωθεί το παζλ θα προκύψουν από τα ευρωπαϊκά και τα διηπειρωτικά πλέι οφ, συνθέτοντας έτσι το Μουντιάλ με τις περισσότερες ομάδες που θα συμμετέχουν, αλλά δίχως την παρουσία της Εθνικής Ελλάδας.

Μια άλλη σημαντική καινοτομία είναι ο αριθμός των οικοδεσποτών. Ποτέ πριν τρεις χώρες δεν είχαν φιλοξενήσει το τουρνουά. Ο Καναδάς, το Μεξικό και οι ΗΠΑ θα μοιραστούν 16 χώρους. Η περίπτωση του Μεξικού είναι μοναδική γιατί θα είναι επίσης η πρώτη χώρα που θα φιλοξενήσει τρία Παγκόσμια Κύπελλα, μετά από αυτά του 1970 και του 1986. Όλα αυτά σημαίνουν ότι η διοργάνωση θα έχει περισσότερους αγώνες από ποτέ (104), ότι πολλές χώρες (δεν έχουν ακόμη καθοριστεί) θα κάνουν το ντεμπούτο τους και ότι το πρόγραμμα θα είναι το μεγαλύτερο. Και πάλι, για πρώτη φορά, θα διαρκέσει περισσότερο από ένα μήνα.

Οι ημερομηνίες του Μουντιάλ

Το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων έχει ήδη οριστεί. Η φάση των ομίλων θα διεξαχθεί αδιάκοπα από τις 11 έως τις 27 Ιουνίου. Η φάση των «32» θα είναι από τις 28 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου και η φάση των «16» θα είναι από τις 4 έως τις 8 Ιουλίου.

Η 9η θα είναι η πρώτη ημέρα ανάπαυσης, πριν αντιμετωπίσουμε τους προημιτελικούς μεταξύ 9ης και 11ης. Ξεκούραση ξανά στις 12 και 13 για να παίξουν τους ημιτελικούς στις 14 και 15.

Και πάλι, θα υπάρξει διήμερη ανάπαυση (16η και 17η) πριν τον αγώνα για την τρίτη θέση το Σάββατο 18 Ιουλίου και τον μεγάλο τελικό την Κυριακή 19 Ιουλίου, στη Νέα Υόρκη/Νιου Τζέρσεϊ.