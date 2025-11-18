Έτοιμο να γράψει ιστορία το Κουρασάο και να προκριθεί σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου

Τα ξημερώματα της Τετάρτης (19/11 03:00) στο Κίνγκστον της Τζαμάικα θα διεξαχθεί ένας αγώνας, που ίσως μείνει στην ιστορία των προκριματικών ποδοσφαίρου, για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Η Τζαμάικα διεκδικεί την δεύτερη παρουσία της σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου μετά το 1998, και από την άλλη το Κουρασάο που αναζητεί την παρθενική συμμετοχή σ' ένα Μουντιάλ.

Οι Τζαμαικανοί μετά την γκέλα τους απέναντι στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο, που έμειναν στο 1-1, είναι πλέον στην 2η θέση του ομίλου με 10 βαθμούς, έναν λιγότερο από το Κουρασάο που αν καταφέρει να μην ηττηθεί θα γράψει ιστορία για πολλούς λόγους. Η πρόκριση αυτή καθ' αυτή είναι μεγάλο επίτευγμα, όμως εάν τα καταφέρει θα γίνει και η μικρότερη χώρα που τα έχει καταφέρει καθώς το μικροσκοπικό νησί της Καραϊβικής έχει μόλις 155.000 πληθυσμό! Το ρεκόρ κατέχει η Ισλανδία η οποία το 2018 βρέθηκε στα γήπεδα της Ρωσίας και ο πληθυσμός της είναι 300.000.

Το Κουρασάο, μέχρι το 2010 οπού απέκτησε και την ανεξαρτησία του, άνηκε στις Ολλανδικές Αντίλλες. Η μικροσκοπική χώρα δεν έχει κόψει τους δεσμούς με την Ολλανδία και χαρακτηριστικό είναι ότι 22 από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας έχουν γεννηθεί ή μεγαλώσει στις Κάτω Χώρες και αγωνίζονται σε διάφορες κατηγορίες. Από τον Γενάρη του 2024 στο τιμόνι της ομάδας είναι ο σπουδαίος Ντίκ Άντβοκατ, ο οποίος κατάφερε να τη φέρει ένα βήμα πριν από την πρόκριση στο Μουντιάλ. Ο Αντβοκατ ταξίδεψε κανονικά στο Κίνγκστον, όμως δεν θα είναι στον πάγκο της σήμερα τα ξημερώματα, καθώς αναχώρησε εσπευσμένα για την Ολλανδία για οικογενειακούς λόγους.

«Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση να αφήσω τα παιδιά εδώ. Το έκανα με βαριά καρδιά, αλλά η οικογένεια είναι πιο σημαντική από το ποδόσφαιρο. Από την Ολλανδία θα παραμείνω σε στενή επαφή με το τεχνικό επιτελείο και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτή την ομάδα», ανέφερε ο Ολλανδός προπονητής, με τους ποδοσφαιριστές να δηλώνουν αποφασισμένοι να παίξουν και για αυτόν και να γράψουν όλοι μαζί ιστορία.

Αν τα καταφέρει, ο Αντβοκατ θα έχει πάει με τρείς διαφορετικές χώρες σε τελική φάση Μουντιάλ (1994 - Ολλανδία, 2006 - Νότια Κορέα), και θα γίνει και ο γηραιότερος προπονητής που θα τα έχει καταφέρει, καθώς είναι 78 ετών και θα... συντρίψει το ρεκόρ που κατέχει από το 2010 ο Ότο Ρεχάγκελ όταν οδήγησε την Εθνική Ελλάδας στο Μουντιάλ της Νοτίου Αφρικής. Το Κουρασάο προκρίνεται ακόμη και με ισοπαλία, ενώ η Τζαμάικα, η οποία έχει στον πάγκο της τον πρώην Ομοσπονδιακό τεχνικό της Αγγλίας Στιβ ΜακΛάρεν, θέλει μόνο νίκη. Μια νίκη που θα λειτουργήσει και ως τονωτική ένεση για τους κατοίκους του νησιού μετά το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα Μελίσα.

