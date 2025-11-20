Απίστευτο κι όμως... πραγματικό: Η Αϊτή πέρασε στο Μουντιάλ με... εξ αποστάσεως προπονητή

Ο Φραντζί Πιερό της ΑΕΚ ετοιμάζεται να ζήσει την απόλυτη ποδοσφαιρική εμπειρία, καθώς θα είναι παρών στο Μουντιάλ το προσεχές καλοκαίρι, και ένας από τους εκπροσώπους της ΑΕΚ στο κορυφαίο διεθνές τουρνουά του καλοκαιριού.

Η εθνική ομάδα της Αϊτής εξασφάλισε τη θέση της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που θα διεξαχθεί το επόμενο καλοκαίρι στην Αμερική, επικρατώντας της Νικαράγουα με 2-0. Η ιστορική πρόκριση γιορτάστηκε με αγαλλίαση από τους οπαδούς τους, ακόμη και όταν η χώρα βιώνει αυτή τη στιγμή μια τεταμένη ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζεται από συγκρούσεις μεταξύ ένοπλων συμμοριών και τοπικής αστυνομίας.

Οι ταξιδιώτες προειδοποιούνται να μην επισκέπτονται τη χώρα των 12 εκατομμυρίων κατοίκων λόγω του κινδύνου απαγωγών, εγκλημάτων, τρομοκρατικής δραστηριότητας και πολιτικών αναταραχών, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Αυτό σημαίνει ότι ο 52χρονος Γάλλος προπονητής της Αϊτής, Σεμπαστιάν Μινιέ, δεν έχει πατήσει ποτέ το πόδι του εκεί από τότε που διορίστηκε πριν από 18 μήνες.

«Είναι αδύνατο επειδή είναι πολύ επικίνδυνο. Συνήθως ζω στις χώρες όπου εργάζομαι, αλλά δεν μπορώ εδώ. Δεν υπάρχουν πλέον διεθνείς πτήσεις που να προσγειώνονται εκεί», δήλωσε στο περιοδικό France Football. Ο Σεμπαστιάν Μινιέ βασίστηκε σε τηλεφωνικές πληροφορίες σχετικά με τους τοπικούς παίκτες από αξιωματούχους της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Αϊτής. «Μου έδωσαν πληροφορίες και προπονούσα την ομάδα εξ αποστάσεως».

Ωστόσο, έχει επίσης εργαστεί σκληρά για να προσθέσει στην ομάδα παίκτες με αϊτινές ρίζες από το εξωτερικό. Οπως για παράδειγμα, έπεισε τον πρώην διεθνή Γάλλο κάτω των 21, Ζαν-Ρικνέρ Μπελγκάρντ, τον εξτρέμ Ζοζέ Κασιμίρ από την Οσέρ και τον πρώην κεντρικό αμυντικό του Βελγίου, Χάνες Ντελκρουά, να δεσμευτούν στον σκοπό τους.

Ο Μινιέ, ο οποίος ήταν βοηθός προπονητή του Καμερούν στο τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ, έχει συχνά επαινέσει τη στάση των παικτών του παρά τις δυσκολίες της χώρας.