Σιμόν Μπάιλς: Η γυναίκα με το ισχυρότερο brand που... ξεπέρασε Ρονάλντο και Αντετοκούνμπο

Οι... συστάσεις και τα πολλά λόγια για το ποια είναι η Σιμόν Μπάιλς και τι έχει πετύχει στην καριέρα της στον αθλητισμό πιθανότατα να μην είναι απαραίτητες. Στα 28 της, αποτελεί την πιο βραβευμένη γυμνάστρια και θεωρείται -δικαίως- η κορυφαία όλων των εποχών. Η επιτυχία της όμως, ξεπερνά πλέον τα «νοητά» όρια του αθλητισμού, αφού η Σιμόν αποτελεί πλέον παράδειγμα προς μίμηση και στο κομμάτι του branding, εκεί όπου η ίδια έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο, παγκόσμιο brand με στρατηγική ταυτότητα, συνέπεια και συναισθηματική ευφυΐα. Ένα brand που λειτουργεί ανεξάρτητα από τα μετάλλιά της.

Η Nike και η απόφαση που άλλαξε τα πάντα

Η σχέση της με τη Nike αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο της εμπορικής της διαδρομής. Υπέγραψε με τον αθλητικό κολοσσό πριν καν κλείσει τα 20, με τη Nike να την παρουσιάζει ως σύμβολο υπεράνθρωπης επίδοσης. Ωστόσο, όσο η επιρροή της Μπάιλς αυξανόταν, τόσο δυναμικότερα αναζητούσε τον έλεγχο του δημόσιου αφηγήματος γύρω από το όνομά της.

REUTERS

Έτσι, το 2021, λίγο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, η Μπάιλς πήρε την πιο ηχηρή εμπορική απόφαση της καριέρας της: άφησε πίσω της συμβόλαιο 1,6 εκατ. δολαρίων τον μήνα για να υπογράψει με την Athleta, ένα brand 100 φορές μικρότερο. Η επιλογή φάνηκε ριζοσπαστική, αλλά ήταν προϊόν προσεκτικού repositioning. Η Athleta είχε ήδη επενδύσει σε αφήγημα κοινωνικής ευαισθησίας και γυναικείας ενδυνάμωσης, ακριβώς το πλαίσιο στο οποίο ήθελε να ενταχθεί η Μπάιλς.

Το αποτέλεσμα ήταν εκκωφαντικό: μέσα σε 24 ώρες, η Athleta είδε χιλιάδες διεθνείς αναφορές και άνοδο άνω του 50% στις αναζητήσεις, χωρίς καμία διαφημιστική δαπάνη. Αντί να χάσει εμπορική αξία, η Μπάιλς ενίσχυσε τη θέση της στην αγορά, τραβώντας brands που δεν ήθελαν απλώς έναν «νικητή», αλλά ένα σύμβολο αξιοπιστίας και αυθεντικότητας.

Ακολούθησαν στρατηγικές συνεργασίες με Uber Eats, Visa, Cerebral και GK Elite, όπου παρουσίασε τη δική της signature σειρά στολών. Με κάθε κίνηση, η Μπάιλς οικοδομούσε όχι μια εικόνα «τέλειας πρωταθλήτριας», αλλά μια προσωπικότητα που μιλά ανοιχτά για ψυχική υγεία, δυσκολίες και αληθινή δύναμη.

Το αποτέλεσμα; Έγινε brand που δεν ανήκει σε κανένα brand!

Πίσω μόνο από τον Χάμιλτον, πάνω από Ρονάλντο και Λεμπρόν

Και αν όσα έχετε διαβάσει μέχρι εδώ δεν σας πείθουν για το πόσο ισχυρό εμπορικό όνομα έχει καταφέρει να δημιουργήσει η Μπάιλς, η θέση της στην λίστα με τους πιο «ελκυστικούς» εμπορικά αθλητές/πρεσβευτές φτάνει και... περισσεύει. Μπροστά της στην κορυφή της λίστας, βρίσκεται μονάχα ο επτάκις πρωταθλητής της Formula 1, Λούις Χάμιλτον, ο οποίος μάλιστα την προσπέρασε φέτος στη σχετική λίστα. Στην 3η θέση βρίσκεται η παίκτρια ράγκμπι, Ιλόνα Μάχερ ενώ ακολουθεί ο σταρ του NBA και τον Γκόλντεν Στέιτ Γουόριος, Στεφ Κάρι.

Στη δεκάδα, πίσω από την Σιμόν Μπάιλς, φιγουράρουν ονόματα όπως αυτό του Κριστιάνο Ρονάλντο (5ος), του Νεϊμάρ (6ος), του Λεμπρόν Τζέιμς (8ος) και του δικού μας, Γιάννη Αντετοκούνμπο ο οποίος τοποθετείται στην 9η θέση της λίστας του SportsPro.

Η φράση «I am more than my medals» εξελίχθηκε σε βασικό στοιχείο της ταυτότητάς της, ωθώντας την εμπορική της αξία στα 8 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με το Forbes, και εξασφαλίζοντάς της σταθερή παρουσία ανάμεσα στις κορυφαίες αθλήτριες με τη μεγαλύτερη εμπορική απήχηση παγκοσμίως.

Η επιτυχία της Μπάιλς είναι το ιδανικό παράδειγμα της νέας εποχής του influencer marketing: μιας εποχής όπου ο άνθρωπος καθορίζει την αξία του brand.

Τα επιτεύγματα της Σιμόν Μπάιλς

Η Σιμόν Άριεν Μπάιλς γεννήθηκε στις 14 Μαρτίου 1997 στο Οχάιο, αλλά μεγάλωσε στο Τέξας, όπου ξεκίνησε τη γυμναστική σε ηλικία έξι ετών. Η έμφυτη εκρηκτικότητα και η ακρίβεια των κινήσεών της την έφεραν γρήγορα στα εθνικά προγράμματα των ΗΠΑ. Σε ηλικία 16 ετών κατέκτησε το πρώτο της παγκόσμιο πρωτάθλημα, η αρχή ενός ιστορικού σερί που άλλαξε το άθλημα.

Ολυμπιακά Μετάλλια (7 συνολικά)

4 Χρυσά – Ρίο 2016 (All-Around, Έδαφος, Άλμα, Ομαδικό)

1 Αργυρό – Τόκιο 2020 (Ομαδικό)

2 Χάλκινα – Δοκός (2016, 2020)

Παγκόσμια Πρωταθλήματα (32 μετάλλια – 25 χρυσά)

Η Μπάιλς είναι η πιο επιτυχημένη αθλήτρια στην ιστορία της FIG (άνδρες και γυναίκες μαζί). Έχει κατακτήσει μετάλλια σε:

All-Around

Άλμα

Δοκό

Έδαφος

Δίζυγο

Ομαδικό

Αποτελεί την πιο πολυνίκη Αμερικανίδα γυμνάστρια στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως πέντε κινήσεις φέρουν το όνομά της στο επίσημο Code of Points της γυμναστικής.

Η δυσκολία των «Biles», όπως αυτά ονομάζονται, αποτελεί σημείο αναφοράς για τη νέα γενιά γυμναστών την οποία η ίδια επηρεάζει θετικά, είτε αγωνιστικά είτε στο κομμάτι του branding και της πολύπλευρης επιτυχίας της σε όλους τους τομείς.