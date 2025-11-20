Οι «άγνωστοι» χορηγοί του ελληνικού ποδοσφαίρου που περιλαμβάνουν μέχρι και... οίκο ανοχής

Στις φανέλες του ποδοσφαίρου, οι σύλλογοι έχουν σκεφτεί κάθε είδους στρατηγικές μάρκετινγκ που έχουν φέρει στο προσκήνιο τους πιο παράξενους χορηγούς. Ανάμεσά τους, ένας οίκος ανοχής και μια ιστοσελίδα συνοδών, καθώς και έναν ιδιαίτερα τυχερό ζωγράφο.

Τον Μάιο του περασμένου έτους, η Αθλέτικ Κλαμπ Παλέρμο έγραψε ιστορία φτάνοντας για πρώτη φορά στην ιταλική Serie D. Υπήρχε λόγος για εορτασμό και η καλύτερη ιδέα προήλθε από τον χορηγό της σικελικής ομάδας, Escort Advisor. Η πορνογραφική υπηρεσία ετοίμασε το πιο πολύτιμο δώρο για τους παίκτες. Μια συνδρομή για όλη την ομάδα. Ο Πρόεδρος Κόντε σχολίασε: «Το να βλέπω τα έκπληκτα και διασκεδασμένα πρόσωπα των παικτών με ένα τέτοιο δώρο είναι μια στιγμή που θα θυμάμαι από αυτή τη σεζόν».

Γυρίζοντας τον χρόνο πιο πίσω και συγκεκριμένα, το 2014, φοιτητές του Πανεπιστημίου του Κεντ σκέφτηκαν μια ιστορία. Οι φανέλες της ομάδας τους, Ράδερφορντ Ρέιντερς να φέρουν το λογότυπο του Pornhub. Ωστόσο, το Πανεπιστήμιο δεν είδε την αστεία πλευρά και γρήγορα έβαλε τέλος στη χρήση του συγκεκριμένου λογότυπου, με την απειλή να τους αποκλείσει από το διαπανεπιστημιακό πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχουν.

«Το τμήμα αθλητισμού του Πανεπιστημίου του Κεντ δεν θα ενέκρινε ποτέ χορηγίες αυτού του είδους - είναι εντελώς ακατάλληλο», δήλωσε ο Μάρτιν Χέρεμα.

Στην Ελλάδα, το 2012 δεν ήταν χρονιά οικονομικής άνθησης. Μάλλον το αντίθετο. Έτσι, όλοι έπρεπε να τα βγάλουν πέρα ​​όσο καλύτερα μπορούσαν, ακόμη και σε αθλητικό επίπεδο, όπως έκανε ο Βουκεφάλας, μια ομάδα από τη Λάρισα που ήταν στο περιθώριο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τους έλειπαν τα χρήματα, όχι η φαντασία. Ο πρόεδρος έκλεισε συμφωνία με τη «Σούλα», έναν οίκο ανοχής στην πόλη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο οίκος «Σούλα» είχε εγκαινιαστεί από την Τζούλια Αλεξανδράτου, ενώ η ιδιοκτήτριά του, η κυρία Σούλα, όπως την αποκαλούν, έχει προχωρήσει και κατά το παρελθόν σε άλλου είδους κινήσεις-διαφήμισεις των παροχών του οίκου της



Τα περίεργα, όμως, δεν σταματούν εδώ και το ελληνικό ποδόσφαιρο συνεχίζει να μας εκπλήσσει όπως μόνο εκείνο ξέρει...

