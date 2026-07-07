Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Με αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο ξεκίνησε η ημέρα στους δρόμους της Αττικής, σήμερα Τρίτη (7/7) με καθυστερήσεις να καταγράφονται σε συγκεκριμένους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται αυτή την ώρα ο Κηφισός, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να καταγράφονται στο ρεύμα προς Πειραιά, από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έως το κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη είναι η κίνηση και στο ρεύμα προς Λαμία, κυρίως στην περιοχή της Μεταμόρφωσης. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στη Λεωφόρο Κηφισίας , τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο. Καθυστερήσεις καταγράφονται ακόμη στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι προς το Αιγάλεω, αλλά και στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες λόγω της αυξημένης κίνησης.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους προς Λαμία.